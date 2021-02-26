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少女系必修 色廊2.0觀展好禮獨家開催
近期吸引許多年輕人朝聖的拍照展「色廊2.0夢境製造所」以「12個顏色 X 12個夢境」打造各種如夢似幻的拍攝場景，還結合心理作家海苔熊共同合作心理小遊戲及金句設計，讓展場不只好拍也更有樂趣。
在228連假不知道要去哪裡玩，務必把握機會來華山逛色廊2.0展，一起隨著黑白奇幻黑洞捲進夢境的世界，完成捕捉月亮、在雲朵上漂浮、置身印地安古老傳說捕夢網世界等現實中不可能實現的奇幻場景，一次拍個過癮！現場還提供好禮可以免費拿，凡追蹤Toyota官方IG (帳號: @toyotatw)與布朗博士IG(＠drbronnerstaiwan)的粉絲，即可獲得正貨潔膚露(2oz)或萬用神奇膏呢！(限量提供送完為止)
而此次布朗博士提供9款不同精油味道的潔膚露及人氣商品「玫瑰味萬用神奇膏」送給現場有完成追蹤指令的粉絲，並同時希望民眾一起與布朗博士愛地球。布朗博士也持續以行動愛護地球，堅持使用100%可回收瓶裝、使用公平貿易機構的有機純淨原料、拒絕過度包裝、拒絕採用動物測試原料、絕無基因改造來源、拒絕人工化學藥劑，創造出真正無害的清潔商品守護自然 。
●「色廊2.0–夢境製造所」展覽由聯合數位文創主辦, 於十二月二十六日展至二零二一年四月五日 華山文創園區中4Ｂ館展出。 udn售票網及各大通路全票三二○元，全面熱售中。現場票亭購票出示ＩＧ追蹤Toyota官方IG (帳號: @toyotatw)畫面，即可享有$270優惠價唷。
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