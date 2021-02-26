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少女系必修 色廊2.0觀展好禮獨家開催

聯合新聞網 / 聯合數位文創
色廊2.0擁有12個夢境顏色主題房間，是台北近期熱門景點。圖／聯合數位文創提供
色廊2.0擁有12個夢境顏色主題房間，是台北近期熱門景點。圖／聯合數位文創提供

近期吸引許多年輕人朝聖的拍照展「色廊2.0夢境製造所」以「12個顏色 X 12個夢境」打造各種如夢似幻的拍攝場景，還結合心理作家海苔熊共同合作心理小遊戲及金句設計，讓展場不只好拍也更有樂趣。

在228連假不知道要去哪裡玩，務必把握機會來華山逛色廊2.0展，一起隨著黑白奇幻黑洞捲進夢境的世界，完成捕捉月亮、在雲朵上漂浮、置身印地安古老傳說捕夢網世界等現實中不可能實現的奇幻場景，一次拍個過癮！現場還提供好禮可以免費拿，凡追蹤Toyota官方IG (帳號: @toyotatw)與布朗博士IG(＠drbronnerstaiwan)的粉絲，即可獲得正貨潔膚露(2oz)或萬用神奇膏呢！(限量提供送完為止)

而此次布朗博士提供9款不同精油味道的潔膚露及人氣商品「玫瑰味萬用神奇膏」送給現場有完成追蹤指令的粉絲，並同時希望民眾一起與布朗博士愛地球。布朗博士也持續以行動愛護地球，堅持使用100%可回收瓶裝、使用公平貿易機構的有機純淨原料、拒絕過度包裝、拒絕採用動物測試原料、絕無基因改造來源、拒絕人工化學藥劑，創造出真正無害的清潔商品守護自然 。

於展場現場完成指定任務即有機會獲得布朗博士潔膚露或萬用神奇膏。圖／聯合數位文創提供
於展場現場完成指定任務即有機會獲得布朗博士潔膚露或萬用神奇膏。圖／聯合數位文創提供

●「色廊2.0–夢境製造所」展覽由聯合數位文創主辦, 於十二月二十六日展至二零二一年四月五日 華山文創園區中4Ｂ館展出。 udn售票網及各大通路全票三二○元，全面熱售中。現場票亭購票出示ＩＧ追蹤Toyota官方IG (帳號: @toyotatw)畫面，即可享有$270優惠價唷。

夢境 文創

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