UNIQLO曝光全新+J系列價格、細節 設計師Jil Sander親揭最值得入手單品

UNIQLO與傳奇設計師Jil Sander聯名的+J系列，在去年11月回歸之後，在時尚圈掀起了熱烈討論，開賣時更是引爆排隊潮，熱門款式與尺寸，可說是一件難求。當時，消費者都在問「這會變成UNIQLO常態的合作系列嗎？」，幾日前品牌雖沒給出直接的答案，卻宣告+J春夏系列即將再啟，並透過旗下刊物「Lifewear」揭露更多全新細節，包含了設計師Jil Sander最值得入手的單品。

不同於秋冬系列強調「兩倍黑」的色調，+J的春夏新品延續了Jil Sander擅長的極簡線條，同時結合UNIQLO強項的機能布料而成。如同設計師描述「我致力於呈現沉靜的樂觀主義風格，色彩雖美，卻不張揚」，因此在Lifewear雜誌所搶先曝光的款式中，可見到除了招牌的黑、白之外，還融入了米白以及岩灰色，一如Jil Sander的心中要傳遞的意念。而且實穿仍舊是+J系列的主軸，對比秋冬而言，無論男、女裝都更加的追求「雖寬鬆但不離身」的剪裁，把俐落簡約的特質發揮的淋漓盡致。因此提供了如絲質混紡的寬版連帽外套、寬襬裙、短細Polo衫和工作短褲、長大衣等款式。

其中不容錯過，也最能展現Jil Sander功力的就是各款襯衫，如女裝的打褶襯衫式洋裝、運用SUPIMA棉製成長版襯衫；男裝中的打褶窄管長褲以及經典的羊毛西裝外套。而眾多品項中，設計師最推從的就是首次推出的「赤耳牛仔褲」，使用了在日本生產由舊式梭織機構成的赤耳丹寧布料製成。因為紋理細密，不易開線變形，連Jil Sander在Lifewear的訪談中也表示「堪稱是品質上乘，值得收藏之作」。而受到如此讚譽的牛仔褲，售價也僅要1,990元。

從Lifewear雜誌曝光的款式及細節來看，粉絲最關注的訂價多延續了上一季的策略，像是招牌的襯衫要價自1,290元起；而外套、長版大衣和西裝外套，仍屬於系列中價格較高的品項，但還是在合理範圍中。不過至於何時會上市？UNIQLO並未給出正確時間，但從整體的造型來看，開賣時又勢必要讓粉絲搶破頭了。

UNIQLO +J春夏系列SUPIMA棉寬版雙口袋襯衫1,990元、寬版工作短褲1,290元。圖／摘自UNIQLO官網

UNIQLO +J春夏系列SUPIMA棉寬版立領襯衫1,290元、赤耳Slim Fit直筒牛仔褲1,990元。圖／摘自UNIQLO官網

UNIQLO +J春夏系列棉麻法式袖長洋裝1,990元。圖／摘自UNIQLO官網