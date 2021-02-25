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美的像復古花磚 Ferragamo「老花」系列又有新鮮貨！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
大陸新生代女星李宛妲演繹Salvatore Ferragamo新款Ganicni Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
大陸新生代女星李宛妲演繹Salvatore Ferragamo新款Ganicni Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供

將經典重塑是現在許多時尚品牌設計師偏好的創新手法，透過典藏元素再現的方式延續品牌傳統，並藉此讓新時代的消費者留下更深刻印象。像是Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew，自2019年開始推出了Gancini Monogram系列，把繁複的品牌Gancini標識圖騰運用在眾多單品上，呼應「老花」熱潮。

今年春夏Paul Andrew再度翻玩Gancini符號，把不同尺寸和位置的Gancini顛倒放置變成特殊的幾何圖形所組成的花朵圖案，整體看起來也頗有復古花磚的味道，搭配黑、白配色，百搭典雅又歷久彌新。包括大陸新生代女星林允、李宛妲、邱天與名模項偞婧等人都搶先示範這系列的新款單品，無論是包包、絲巾或或帽子、草編鞋等，都讓整體穿搭更顯搶眼。

「Gancini圖案是一個能夠真正與Ferragamo產生呼應的美麗符號，由佛羅倫斯費羅尼斯皮尼大宅總部大門上的鐵藝裝飾演化而來，是我們的精神象徵。」Paul Andrew表示。新上市的除了2021春夏新款Gancini系列之外，之前就推出的經典款系列同樣也都能在店上買到。

今年春夏Paul Andrew再度翻玩Gancini符號，把不同尺寸和位置的Gancini顛倒放置變成特殊的幾何圖形所組成的花朵圖案，整體看起來也頗有復古花磚的味道。圖／Salvatore Ferragamo提供
今年春夏Paul Andrew再度翻玩Gancini符號，把不同尺寸和位置的Gancini顛倒放置變成特殊的幾何圖形所組成的花朵圖案，整體看起來也頗有復古花磚的味道。圖／Salvatore Ferragamo提供
今年春夏Paul Andrew再度翻玩Gancini符號，把不同尺寸和位置的Gancini顛倒放置變成特殊的幾何圖形所組成的花朵圖案，整體看起來也頗有復古花磚的味道。圖／Salvatore Ferragamo提供
今年春夏Paul Andrew再度翻玩Gancini符號，把不同尺寸和位置的Gancini顛倒放置變成特殊的幾何圖形所組成的花朵圖案，整體看起來也頗有復古花磚的味道。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram羊毛圍巾，40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram羊毛圍巾，40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram黑白色絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram黑白色絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram手提包，54,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram手提包，54,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram牛皮手機小包，18,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram牛皮手機小包，18,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
大陸新生代女星林允演繹Salvatore Ferragamo新款Ganicni Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
大陸新生代女星林允演繹Salvatore Ferragamo新款Ganicni Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram圓餅包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram圓餅包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram圓餅包46,900元，CESARO Gancini Monogram平底鞋25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram圓餅包46,900元，CESARO Gancini Monogram平底鞋25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram圓餅包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIV米白色Gancini Monogram圓餅包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
大陸新生代女星邱天演繹Salvatore Ferragamo新款Ganicni Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
大陸新生代女星邱天演繹Salvatore Ferragamo新款Ganicni Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
經典款Gancini系列同樣也都能在店上買到。圖／Salvatore Ferragamo提供
經典款Gancini系列同樣也都能在店上買到。圖／Salvatore Ferragamo提供
KIM Gancini Monogram草編休閒鞋，21,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
KIM Gancini Monogram草編休閒鞋，21,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
大陸名模項偞婧示範經典款Gancini系列鍊帶包。圖／Salvatore Ferragamo提供
大陸名模項偞婧示範經典款Gancini系列鍊帶包。圖／Salvatore Ferragamo提供

品牌 老花

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