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美的像復古花磚 Ferragamo「老花」系列又有新鮮貨！
將經典重塑是現在許多時尚品牌設計師偏好的創新手法，透過典藏元素再現的方式延續品牌傳統，並藉此讓新時代的消費者留下更深刻印象。像是Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew，自2019年開始推出了Gancini Monogram系列，把繁複的品牌Gancini標識圖騰運用在眾多單品上，呼應「老花」熱潮。
今年春夏Paul Andrew再度翻玩Gancini符號，把不同尺寸和位置的Gancini顛倒放置變成特殊的幾何圖形所組成的花朵圖案，整體看起來也頗有復古花磚的味道，搭配黑、白配色，百搭典雅又歷久彌新。包括大陸新生代女星林允、李宛妲、邱天與名模項偞婧等人都搶先示範這系列的新款單品，無論是包包、絲巾或或帽子、草編鞋等，都讓整體穿搭更顯搶眼。
「Gancini圖案是一個能夠真正與Ferragamo產生呼應的美麗符號，由佛羅倫斯費羅尼斯皮尼大宅總部大門上的鐵藝裝飾演化而來，是我們的精神象徵。」Paul Andrew表示。新上市的除了2021春夏新款Gancini系列之外，之前就推出的經典款系列同樣也都能在店上買到。
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