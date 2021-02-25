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莓果鬆餅、玫瑰蛋糕、旺來酥餅！3甜點店迎春意

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
BAC推出「白色戀人」手工玫瑰花蛋糕，每顆799元。圖／BAC提供
BAC推出「白色戀人」手工玫瑰花蛋糕，每顆799元。圖／BAC提供

金色三麥旗下的「微兜．petit doux」在春暖花開之際，以洛神花結合馬斯卡彭起司，推出全新口味的「花季春色瓦帕鬆餅」，還有「春浪漫水果啵啵」氣跑飲。而巧克力蛋糕「BAC」則在白色情人節到來之前，推出「白色戀人」手工玫瑰花蛋糕。台中大甲老字號的奶油酥餅名店「裕珍馨」，也推出行動會員服務，綁定會員，即可獲得「迷你旺來酥餅」。

以女性顧客為主要客層的微兜．petit doux，此次所推出的「花季春色瓦帕鬆餅」，使用草莓果粒點綴瓦帕鬆餅，內餡則是馬斯卡彭起司結合洛神花，擁有迷人奶香味，並以粉紅莓果櫻花鮮奶油相襯，每份380元。同步登場的「春浪漫水果啵啵」，則是以粉嫩草莓茶為基底，加入酸甜百香果、金桔與荔枝，佐上綿密的蛋白慕斯，每杯150元。兩款均於3月1日至5月9日期間限時供應。

巧克力蛋糕品牌「BAC」在情人節檔期曾推出「玫你不可」造型蛋糕。隨著白色情人節即將到來，再度推出「白色戀人」手工玫瑰花蛋糕。使用白色巧克力製作成玫瑰花瓣，打造出擬真的白玫瑰作為主角。內餡則是由香草搭配海鹽與香草戚風蛋糕，3月4日至3月21日期間限時販售，3.5吋售價799元。

除了西式甜點外，以奶油酥餅著稱的大甲「裕珍馨」，近期全新推出「迷你旺來酥餅」，使用17號金鑽鳳梨熬煮而成的內餡，有著酸甜的香氣，每顆40元。同時裕珍馨也新推出LINE官方帳號會員服務，提供獨家優惠、生日禮、會員日活動、行動會員卡等7種服務。即日起至3月14日期間，民眾新加入會員並綁定，即可獲得新推出的「迷你旺來酥餅」。

微兜．petit doux新推出的花季春色瓦帕鬆餅、春浪漫水果啵啵，增添滿滿春意。圖／微兜提供
微兜．petit doux新推出的花季春色瓦帕鬆餅、春浪漫水果啵啵，增添滿滿春意。圖／微兜提供
裕珍馨新推出「迷你旺來酥餅」，擁有金鑽鳳梨的酸甜果香。圖／裕珍馨提供
裕珍馨新推出「迷你旺來酥餅」，擁有金鑽鳳梨的酸甜果香。圖／裕珍馨提供

巧克力 情人節

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