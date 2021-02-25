莓果鬆餅、玫瑰蛋糕、旺來酥餅！3甜點店迎春意

金色三麥旗下的「微兜．petit doux」在春暖花開之際，以洛神花結合馬斯卡彭起司，推出全新口味的「花季春色瓦帕鬆餅」，還有「春浪漫水果啵啵」氣跑飲。而巧克力蛋糕「BAC」則在白色情人節到來之前，推出「白色戀人」手工玫瑰花蛋糕。台中大甲老字號的奶油酥餅名店「裕珍馨」，也推出行動會員服務，綁定會員，即可獲得「迷你旺來酥餅」。

以女性顧客為主要客層的微兜．petit doux，此次所推出的「花季春色瓦帕鬆餅」，使用草莓果粒點綴瓦帕鬆餅，內餡則是馬斯卡彭起司結合洛神花，擁有迷人奶香味，並以粉紅莓果櫻花鮮奶油相襯，每份380元。同步登場的「春浪漫水果啵啵」，則是以粉嫩草莓茶為基底，加入酸甜百香果、金桔與荔枝，佐上綿密的蛋白慕斯，每杯150元。兩款均於3月1日至5月9日期間限時供應。

巧克力蛋糕品牌「BAC」在情人節檔期曾推出「玫你不可」造型蛋糕。隨著白色情人節即將到來，再度推出「白色戀人」手工玫瑰花蛋糕。使用白色巧克力製作成玫瑰花瓣，打造出擬真的白玫瑰作為主角。內餡則是由香草搭配海鹽與香草戚風蛋糕，3月4日至3月21日期間限時販售，3.5吋售價799元。