台南酒鬼站出來！10間府城酒吧大連線 怒衝一波

2020疫情爆發，不能出國的年代，國旅也成消費潮流。古都台南有老派建物、美味小吃、懷舊情意，成為全台熱門城市。但你可知道，去府城除了小吃，專業酒吧近年也如雨後春筍，百花齊放！在去年台北的Bar hopping「信義幹線」、「彰化調酒周」以及「府城嗨波節之後」，台南再有十間專業酒吧大串連，以琴酒為號召，從2月26日（五）起至3月28日（日），帶來一波「集樂酒吧連線活動」。

包含「馬賽克酒吧（Bar Mozaiku）」、「散漫酒館（Bar Acedia）」、「咕咕吧（CuckooBar）」、「太古（taikoo）」、「籠裏（Bar Lonely）」、「GOIN」、「Big & Long」、「在島之後（After Island）」、「六十四俱樂部（VIXIV）」、「Eyes Drinks」，一共十間酒吧遍及安平小巷、台南東區、神農街、赤崁樓、中西區，個別以來自沖繩的琴酒，調製出各兩杯特調琴酒，邊玩、邊喝，邊集點換好禮！

活動期間，每點一杯活動調酒即可獲得一枚店家貼紙，集滿點數就可獲得OKINAWA GIN品牌限量精選活動品牌好禮，包含：跑吧活動徽章、沖繩琴酒帆布袋、Tshirt和潮帽；一旦集滿15張貼紙、並跑滿10家店家，拍照回傳給LINE官方帳號，還可參加僅五組的「調酒神器組抽獎」，如果將調酒美照上傳instagram，並標註跑吧店家與＠okinawagin.tw，另可參與「沖繩琴酒季節限定no.2」。

二月底三月初的府城正開春，除了小吃、古城與運河，不如來去府城跑一晚？

「馬賽克酒吧（Bar Mozaiku）」

從2012年成立至今，鎖定日式本格派專業路線，調酒風格簡約、氣氛安靜、不浮誇。特調「離人愁 KUSU / 池久先生」，將琴酒與青草茶調和，從古酒的意象，帶出浪人的豪情與浪漫。

地址：台南市北區國華街四段5巷15號

營業：2000-0300（周二定休）

「散漫酒館（Bar Acedia）」

具有溫度的小秘境。一個能讓旅人、在地人藉著醉意一起探索內心所嚮。特調「Gangala 玉泉鐘乳」，以清香的梅子及青蘋果烘托沖繩琴酒的清甜果香，讓風味如玉泉鐘乳、靜謐永駐。

地址：台南市中西區大德街114號

營業：2100-0300

「咕咕吧（Cuckoo Bar）」

店內掛滿各式咕咕鐘的可愛懷舊空間，望向窗外便能欣賞台南古蹟赤崁樓。特調「莉莉安」讓人聯想到中國歌手宋冬野的名曲，隨著燃燒昆布後的香氣，入口後彷彿將海洋感的南國風情，重現眼前。

地址：台南市中西區赤嵌街17號

營業：2000-0300（周一定休）

「太古（taikoo）」

位在市中心神農老街裡，保留老屋的結構特色再融入西洋老件的靈感；兩杯特調「你不在乎」、「我不在乎」，從電影「戀夏五百日」中得到靈感。風味如何？你來喝喝看嘛！

地址：台南市中西區神農街94號

營業：1900-0200

「籠裏（Bar Lonely）」

負責人嘗試將日式文化和台南老宅做完美結合，「籠裡」有著私密、隱密的氣氛，同時也和店名Lonely巧妙呼應。兩杯特調「暮」與「曦」，將黑糖與海鹽、文山包種與茉莉花茶，帶來文化衝擊。

地址：台南市中西區民生路一段157巷11號1樓

營業：2000-0200

「GOIN」

每天只開晚上8點11點的超限定小酒吧，很放鬆的風格，喝醉後還能任性直接住一晚！斑駁的紅磚牆、懸吊的棉花糖白雲，原來GOIN更是一間合法民宿，每日營業中。

地址：台南市中西區和平街70號

營業：2000-2300（周二、周三定休）

「Big & Long Bar」

位在府城酒吧精華區，來一杯沖繩琴酒特調，體驗超有fu的駐唱表演，和Bartender一起胡鬧、一同感受南國熱情。特調「琉球馬丁尼」，以馬丁尼為基礎，透過日本麝香葡萄製成的Pavan來調配，一如琉球給人的輕柔放鬆感。

地址：台南市中西區民權路二段240號

營業：2130-0300（周一定休）

「在島之後（After Island）」

調酒師「大喬」追求不論是誰、喜愛什麼種類的酒，都能在這座島找到心之所向。特調「島風俱樂部（Club Of Island Style）」，以經典調酒 「三葉草俱樂部」為雛形，並使用山苦瓜延續昌廣沖繩琴酒的清爽感、以玄米茶糖帶出回甘尾韻。

地址：台南市東區東寧路201巷121號

營業：1400-0200

「六十四俱樂部（VIXIV）」

位於台南東區的一間精緻小酒吧，挑高樓中樓的設計、搭配大片落地窗，整體環境開闊舒適，帶著沈穩低調的黑色風格。特調「低空飛行」是以經典調酒Aviation的變化感，紫羅蘭色的酒液，夢幻誘人。

地址：台南市東區東門路二段365巷13號

營業：2100-0300（周一定休）

「Eyes Drinks」

座落於安平小巷中，販售自家調酒與烘焙甜點，期待交予出去的每一杯調酒，都能在自身風格與顧客期待之間找到一個溫柔的平衡點。

地址：台南市安平區古堡街47號

營業：1900-0000（周四至周日延長到凌晨兩點）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康