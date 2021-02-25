Yahoo奇摩購物中心女神節38折起！30分鑽鍊萬元有找

迎接38女神節及Yahoo奇摩購物中心17周年慶，Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日推出「17變女神」活動，鎖定流行時尚、美妝、精品等品類女神節限定下殺38折起，全站消費單日消費滿3,000元送300購物金、24h快速到貨消費滿萬元送千元購物金、消費滿額再送時尚生活品牌kate spade好禮；此外，更祭出八心八箭30分鑽鍊破盤價萬元有找、MICHAEL KORS斜背包狂降36折起，雅詩蘭黛小棕瓶、SK-II、資生堂、蘭蔻等美妝品牌下殺189元起、結帳再83折。

Yahoo奇摩購物中心獨家引進Lulu Guinness、台灣卡西歐、Estée Lauder雅詩蘭黛、BOBBI BROWN、品木宣言、倩碧、Darphin、M·A·C等精品及專櫃美妝品牌進駐開設旗艦店，根據Yahoo奇摩購物中心觀察，近年女性消費者犒賞自己不手軟，加上因疫情不能出國，消費者預算轉移網購精品，帶動Chloé's、Celine品牌業績年漲2倍，Balenciaga、YSL品牌年業績翻倍成長，主力族群為30～39歲輕熟女，平均入手精品預算約落在1～2萬元之間。