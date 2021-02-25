Yahoo奇摩購物中心女神節38折起！30分鑽鍊萬元有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日推出「17變女神」活動，流行時尚、美妝、精品等最低下殺38折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日推出「17變女神」活動，流行時尚、美妝、精品等最低下殺38折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

迎接38女神節及Yahoo奇摩購物中心17周年慶，Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日推出「17變女神」活動，鎖定流行時尚、美妝、精品等品類女神節限定下殺38折起，全站消費單日消費滿3,000元送300購物金、24h快速到貨消費滿萬元送千元購物金、消費滿額再送時尚生活品牌kate spade好禮；此外，更祭出八心八箭30分鑽鍊破盤價萬元有找、MICHAEL KORS斜背包狂降36折起，雅詩蘭黛小棕瓶、SK-II、資生堂、蘭蔻等美妝品牌下殺189元起、結帳再83折。

Yahoo奇摩購物中心獨家引進Lulu Guinness、台灣卡西歐、Estée Lauder雅詩蘭黛、BOBBI BROWN、品木宣言、倩碧、Darphin、M·A·C等精品及專櫃美妝品牌進駐開設旗艦店，根據Yahoo奇摩購物中心觀察，近年女性消費者犒賞自己不手軟，加上因疫情不能出國，消費者預算轉移網購精品，帶動Chloé's、Celine品牌業績年漲2倍，Balenciaga、YSL品牌年業績翻倍成長，主力族群為30～39歲輕熟女，平均入手精品預算約落在1～2萬元之間。

此外，Yahoo奇摩拍賣美型家電的TOP 2熱搜品牌常勝軍，由日本東京時尚餐廚家居品牌「BRUNO」商品熱搜量大漲4倍奪冠、 日本「récolte」相關商品熱搜量增2倍居次，其中又以多功能、實用性高的電烤盤、電烤箱、調理鍋最受歡迎。Yahoo奇摩拍賣針對史奴比迷於選物頻道推出「萌系選物」主題，集結上萬款聯名流行爆品、療癒居家、美型聯名家電等SNOOPY商品下殺5折起，再強推月月11日、22日「萊爾富快閃免運」活動，平日可享無限量35元運費優惠。

日本récolte Compact電子鍋（復古紅），原價2,880元、Yahoo奇摩購物中心3月2日至3月8日特價2,592元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
日本récolte Compact電子鍋（復古紅），原價2,880元、Yahoo奇摩購物中心3月2日至3月8日特價2,592元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
MICHAEL KORS Fulton金字大圓標Logo荔枝紋皮革雙層拉鍊小斜背包，原價8,300元、Yahoo奇摩購物中心女神節限定36折特價2,950元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
MICHAEL KORS Fulton金字大圓標Logo荔枝紋皮革雙層拉鍊小斜背包，原價8,300元、Yahoo奇摩購物中心女神節限定36折特價2,950元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
日本史努比官網限定 SNOOPY X BRUNO多功能鑄鐵電烤盤BOE021，Yahoo奇摩拍賣特價4,280元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
日本史努比官網限定 SNOOPY X BRUNO多功能鑄鐵電烤盤BOE021，Yahoo奇摩拍賣特價4,280元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
ETUDE HOUSE Kisses獨家眼唇彩組，Yahoo奇摩購物中心獨家組合，原價1,650元、3月2日至3月8日特價61折999元，滿2件再折100元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
ETUDE HOUSE Kisses獨家眼唇彩組，Yahoo奇摩購物中心獨家組合，原價1,650元、3月2日至3月8日特價61折999元，滿2件再折100元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
ALBA X 拉拉熊聯名2021年限定女表，原價3,000元、Yahoo奇摩購物中心3月10日前特價2,380元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
ALBA X 拉拉熊聯名2021年限定女表，原價3,000元、Yahoo奇摩購物中心3月10日前特價2,380元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

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