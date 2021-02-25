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日韓美食展還有賞花便當 百貨超市大搶連假偽出國商機

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Breeze Super微風廣場本店、南京店及南山旗艦店三家聯合推出充滿春天感的野餐組合。圖／微風提供
Breeze Super微風廣場本店、南京店及南山旗艦店三家聯合推出充滿春天感的野餐組合。圖／微風提供

迎接228連續假期，板橋大遠百2月25日至3月11日推出「春季和風饗宴」，網羅日式美食料理、日本特色伴手禮、夢幻甜品；BreezeSuper微風超市今年以「花見春遊春行樂」為主題，設計多款繽紛野餐組合；city’super即日起至3月10日舉辦「春季韓國展」，引進上百款最新韓國美食及獨家新品。百貨與進口超市，透過異國主題與美食，大搶偽出國商機。

板橋大遠百日本展主打五大特色美食，包括日本橫濱開業超過114年老店「崎陽軒」推出「冷卻也很好吃的燒賣」、日式煎餃西川家「海味鮮蝦燒餃子」，以及華門章魚燒、北國捲捲豬飯糰、卷卷蛋糕生乳銅鑼燒禮盒等，此外，也一次網羅超過十家日式熟食。

即日起至3月11日憑遠百APP會員於日本展會場當日單筆消費滿500元即可獲得抽獎序號一組，有機會抽中雄獅旅行社2萬元旅遊券及日本小津刺繡。憑HAPPY GO卡在日本展會場當日累積消費滿800元送CANDO日本中平萌兔櫻花碗，消費滿1,000元即贈西川家招牌豬肉燒餃子，消費滿1,500元送華門章魚燒。

春天是賞櫻季節，BreezeSuper設計多款野餐組合，搭配櫻花應景商品，讓民眾在賞花野餐的同時，也能感受春天氣息。Breeze Super微風廣場本店、南京店及南山旗艦店三家聯合推出野餐組合，「春日起司嘉年華野餐組」、「春野菜繽紛沙拉」、「繽紛水果三明治」等，採限量販售，消費者可以提前預約。

除了輕食類，BreezeSuper三家店，推出不同風格專屬限定春日便當。微風廣場本店主打「春日賞花便當」，以照燒雞、新鮮香煎鮭魚、玉子燒搭配多樣鮮蔬食材。南京店推出限定「花漾春遊便當」，BreezeSuper南山旗艦店，則是推出「花見九宮格便當」，以日本三色飯團、炙燒烤牛肉、水煮白蝦、煙燻鴨胸、章魚涼拌沙拉等料理，特別以九宮格的方式來呈現料理特色。

city’super推出「春季韓國展」，引進上百款韓國美食及獨家新品，包括熱銷的韓國零食、五大熱銷韓國泡麵以及像是韓國明洞小吃攤代表美食辣炒年糕、魚板、現做泡菜、起司熱狗以及醬油螃蟹等。並推出韓國泡麵TOP5，像是電影「寄生上流」韓國農心浣熊炸醬麵、三養辣雞麵、韓國不倒翁金拉麵可一次買齊，讓連假在家追劇可搭配韓式零食美食服用。

city’super即日起至3月10日舉辦「春季韓國展」。圖／city’super提供
city’super即日起至3月10日舉辦「春季韓國展」。圖／city’super提供
板橋大遠百2月25日至3月11日推出「春季和風饗宴」日本展。圖／遠百提供
板橋大遠百2月25日至3月11日推出「春季和風饗宴」日本展。圖／遠百提供

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