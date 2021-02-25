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萊爾富推4款日、韓新冰！「Lotte黃西瓜冰棒、水果冰棒」超欠吃
雖然春季天氣不太穩定，但近幾天已經能感覺到有點熱，萊爾富推出4款日、韓新冰品搶市，包含超商獨家的「Lotte黃西瓜冰棒」、「Lotte水果冰棒」，以及新品「FUTABA富士蘋果雪糕」、「FUTABA王林蘋果雪糕」，即日起至3月23日到全台萊爾富門市購買指定日、韓進口冰品可享任選第2件6折，讓消費者在228連續假期大啖異國冰品一飽口福。
萊爾富去年3月推出超商獨家的「樂天西瓜冰棒」，如同西瓜切片般擬真的獨特造型，不僅可吃到清涼爽口的西瓜風味，最令人驚艷之處就是西瓜籽，可以吃到花生顆粒。今年2月再推出韓國進口、超商獨家新品「Lotte黃西瓜冰棒」，主打獨特小玉西瓜的造型冰棒與真實水果風味，售價39元；另一款「Lotte水果冰棒」 以綜合水果酸甜滋味，塑造冰品層次豐富的口感，售價39元。
另外萊爾富新推出的「FUTABA富士蘋果雪糕」 ，標榜可吃到如富士蘋果般的香甜滋味與香氣，售價49元；「FUTABA王林蘋果雪糕」則散發酸、甜、香且濃郁的王林蘋果香氣，甜而不膩，是今年初春必嚐的好滋味，售價49元。
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