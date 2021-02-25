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高以翔女友Bella首場時尚活動 攜手好姊妹游宇潼秀美腿

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
(右)游宇潼示範OLYMPIA Z丹寧拼接休閒鞋19,600元，Bella蘇湘涵示範REBEL銀色金屬皮革休閒鞋17,600元。記者吳致碩／攝影
(右)游宇潼示範OLYMPIA Z丹寧拼接休閒鞋19,600元，Bella蘇湘涵示範REBEL銀色金屬皮革休閒鞋17,600元。記者吳致碩／攝影

義大利時尚品牌HOGAN今年春夏以「城市綠洲」為靈感，透過設計呈現城市與自然和諧共生的美好境界。新品發表會邀請到星二代游宇潼和蘇湘涵（Bella）示範最新鞋款，大秀青春無敵的時尚魅力。

游宇潼和Bella分別才23歲和21歲，都是演藝圈超級新人，也都準備往音樂領域發展。他們在活動上以綠色調元素的服裝呼應HOGAN「城市綠洲」的設計主題，搭配春夏Olympia Z丹寧拼接休閒鞋和Rebel銀色金屬皮革休閒鞋，雖然略顯緊張但健康陽光的形象還是很討喜。自認平常沒什麼物慾的宇潼說：「我鞋櫃裡很多雙HOGAN的鞋，因為鞋底很舒服又可以增高，行動也非常方便，我媽出國也都會大買特買他們家的鞋子。」而經常在IG上分享穿搭照的Bella，同樣表示「舒服」是追求時尚的第一原則：「穿出自己的風格，越舒服越好。」

宇潼透露3月初將正式發表第一支單曲，希望能經營出自己的獨特風格，盡量和爸爸游鴻明的名字作出區隔。而之前因為「高以翔女友」身分而備受網友關注的Bella，今天是第一次正式參與時尚品牌公開活動，透露自己正忙著上表演相關的課程充實自己：「我有陸續在學爵士鼓、跳舞等等，大概今年秋冬會有音樂作品跟大家見面。」

HOGAN今年春夏融合了明亮的科幻色彩、展示各種面料的重組趣味，許多嶄新的系列也讓消費者有更多的選擇。像是女鞋方面，REBEL系列以全新流線型H Logo展現更活潑的姿態，加上總體高度4公分及超輕量鞋底，穿著體驗更舒適有型。喜歡復古風格的，可以挑選OLYMPIA Z系列，柔滑的小羊皮、山羊皮拼接材質以更纖細窄版的鞋型呈現，俐落時尚。其他經典人氣款HYPERACTIVE和INTERACTION系列，本季也都有加入粉色、藍色調的新色選，更有象徵美人魚鱗片的壓紋細節。此外，還推出兩款亞洲限定款MIDI H222，以紫丁香、粉紅色點綴，僅在大陸、香港、台灣販售。

男鞋部分，全新打造了在慢跑鞋的基礎線條上融合潮流元素的HYPERLIGHT系列，以鮮明對比色調和菱角分明的材質拼接使鞋面設計更富質感。而INTERACTION系列，以及增高細節的I-CUBE系列，則是都以各式亮眼色點綴鞋側的H，像是陽光橙色、檸檬黃、電光藍等等，穿上皮夾克或運動外套楊洋展演起來更是帥氣有型，陽光男孩魅力藏不住。

HOGAN REBEL藍色金屬爆裂小羊皮休閒鞋，17,600元。圖／迪生提供
HOGAN REBEL藍色金屬爆裂小羊皮休閒鞋，17,600元。圖／迪生提供
HOGAN INTERACTION軍綠撞色休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
HOGAN INTERACTION軍綠撞色休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
(右)游宇潼示範OLYMPIA Z丹寧拼接休閒鞋19,600元，Bella蘇湘涵示範REBEL銀色金屬皮革休閒鞋17,600元。記者吳致碩／攝影
(右)游宇潼示範OLYMPIA Z丹寧拼接休閒鞋19,600元，Bella蘇湘涵示範REBEL銀色金屬皮革休閒鞋17,600元。記者吳致碩／攝影
HOGAN春夏新品發表會邀請到星二代游宇潼和蘇湘涵（Bella）示範最新鞋款，大秀青春無敵的時尚魅力。記者吳致碩／攝影
HOGAN春夏新品發表會邀請到星二代游宇潼和蘇湘涵（Bella）示範最新鞋款，大秀青春無敵的時尚魅力。記者吳致碩／攝影
HOGAN MIDI H222亞洲限定系列，21,900元。圖／迪生提供
HOGAN MIDI H222亞洲限定系列，21,900元。圖／迪生提供
HOGAN MIDI H222亞洲限定系列，21,900元。圖／迪生提供
HOGAN MIDI H222亞洲限定系列，21,900元。圖／迪生提供
之前因為「高以翔女友」身分而備受網友關注的Bella，今天是第一次正式參與時尚品牌公開活動。記者吳致碩／攝影
之前因為「高以翔女友」身分而備受網友關注的Bella，今天是第一次正式參與時尚品牌公開活動。記者吳致碩／攝影

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