2021新表／Seiko、Grand Seiko曝光年度表款！4大話題系列搶先看

因應新冠疫情影響，Seiko與Grand Seiko今年也改採線上發表形式，曝光今年度的新表款。除了紀念品牌創立140周年限定款之外，最具話題的就是以日本4個節氣為靈感的高級腕表，以及Seiko Propex旗下推出復刻款Alpinst表款、Persage也將提供兩地時區功能手表，讓粉絲們都迫不及待的想把玩。

【周年紀念腕表】

由於今年是Seiko創立140周年，不免俗的Grand Seiko亦推出了相應的紀念表款，其一就是採用壓紋工藝的SLGH007腕表，表盤呈現猶如年輪的效果，除了呼應Nature of Time的概念，更傳遞品牌歷經百年的歷史。搭載了Grand Seiko在去年推出的9SA5機芯，並使用950鉑金製成表殼，外型忠實呈現招牌的Series 9輪廓，彰顯現代製表的高規格工藝。其次是Grand Seiko的Spring Drive SBGC240計時碼表，具有全新設計，包括了有著12邊型的表圈，是以18K金搭配黑色陶瓷打造。精鋼表殼以髮絲紋打磨，並於側面加上超鏡面處理，呈現對比的視覺效果，加上同為18K金的計時按把，讓人驚艷。

Grand Seiko Heritage Collection Seiko 140周年限量版SLGH007腕表，950鉑金表殼。圖／Seiko提供

Grand Seiko Sports Collection Spring Drive GMT SBGC240計時碼表Seiko 140周年限量版，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷與18K金表圈。圖／Seiko提供

【緊扣日式美學精神】

融入日式美學一直都是Seiko的製表精神，Grand Seiko便從24節氣中，選擇了「春分」、「小暑」、「寒露」與「冬至」為主題，在表盤上分別採用不同的配色與紋路，營造出自然變化的景致。結合高振頻的9S86、Spring Drive 9R66兩地時區機芯，成為一系列兼具簡約美感和實用功能的表款。而Seiko的Persage Sharp Edged系列，則把日本流傳千年的「麻葉」紋飾，以立體雕刻方式呈現於表盤上，提供同樣靈感源自傳統文化的靛鐵、紅棕、深綠與黑墨配色。

Seiko Presage Sharp Edged系列SPB221 GMT腕表，精鋼表殼、表鍊。圖／Seiko提供

【復刻風潮不停歇】

Seiko在去年就以已故冒險家植村直己當年配戴的表款為靈感，打造出復刻的潛水腕表，受到消費者喜愛。延續相同概念，Seiko再度以1970年代的Prospex潛水表為基礎，優化推出現代版本，表盤與表圈的藍色，則是呈現出高海拔才能見到的大氣層色調，說明探險家們挑戰自我的決心。除了這一款之外，Seiko還復刻了1959年時的第一款Alpinst腕表，這也是品牌創立以來的第一款運動表，今年推出的Prospex The 1959 Alpinist復刻版表款，無論是外觀還是表帶的選擇都貼近原款設計，並忠實還原了3、6、9和12點鐘的三角形時標。唯有不同的就是取消了表盤原有的「Alpinst」字樣，並改以6L35薄型機芯，讓配戴時更舒適。

Seiko Prospex 1970年潛水表現代詮釋版SLA049，精鋼表殼、表鍊。圖／Seiko提供

【耕耘珠寶腕表市場】

同樣在2020年，Grand Seiko也推出了品牌首款的珠寶腕表，受到市場與藏家的關注，因此很快便銷售一空。因此，Grand Seiko再度受到製表工坊所在地的自然景觀啟迪，利用染色的珍珠母貝為中心表盤，並於18K白金的底表盤上鑲嵌了梯形白鑽，其中點綴了綠色石榴石當作時標。搭載了Spring Drive 9R01手上鍊機芯，不可少的是Grand Seiko也讓機芯夾板，勾勒出富士山的輪廓，凸顯品牌工坊的高超技藝。