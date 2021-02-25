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2021新表／Seiko、Grand Seiko曝光年度表款！4大話題系列搶先看

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko選擇了「春分」、「小暑」、「寒露」與「冬至」為主題，在表盤上分別採用不同的配色與紋路，營造出自然變化的景致。圖／Seiko提供
Grand Seiko選擇了「春分」、「小暑」、「寒露」與「冬至」為主題，在表盤上分別採用不同的配色與紋路，營造出自然變化的景致。圖／Seiko提供

因應新冠疫情影響，Seiko與Grand Seiko今年也改採線上發表形式，曝光今年度的新表款。除了紀念品牌創立140周年限定款之外，最具話題的就是以日本4個節氣為靈感的高級腕表，以及Seiko Propex旗下推出復刻款Alpinst表款、Persage也將提供兩地時區功能手表，讓粉絲們都迫不及待的想把玩。

【周年紀念腕表】

由於今年是Seiko創立140周年，不免俗的Grand Seiko亦推出了相應的紀念表款，其一就是採用壓紋工藝的SLGH007腕表，表盤呈現猶如年輪的效果，除了呼應Nature of Time的概念，更傳遞品牌歷經百年的歷史。搭載了Grand Seiko在去年推出的9SA5機芯，並使用950鉑金製成表殼，外型忠實呈現招牌的Series 9輪廓，彰顯現代製表的高規格工藝。其次是Grand Seiko的Spring Drive SBGC240計時碼表，具有全新設計，包括了有著12邊型的表圈，是以18K金搭配黑色陶瓷打造。精鋼表殼以髮絲紋打磨，並於側面加上超鏡面處理，呈現對比的視覺效果，加上同為18K金的計時按把，讓人驚艷。

Grand Seiko Heritage Collection Seiko 140周年限量版SLGH007腕表，950鉑金表殼。圖／Seiko提供
Grand Seiko Heritage Collection Seiko 140周年限量版SLGH007腕表，950鉑金表殼。圖／Seiko提供

Grand Seiko Sports Collection Spring Drive GMT SBGC240計時碼表Seiko 140周年限量版，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷與18K金表圈。圖／Seiko提供
Grand Seiko Sports Collection Spring Drive GMT SBGC240計時碼表Seiko 140周年限量版，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷與18K金表圈。圖／Seiko提供

【緊扣日式美學精神】

融入日式美學一直都是Seiko的製表精神，Grand Seiko便從24節氣中，選擇了「春分」、「小暑」、「寒露」與「冬至」為主題，在表盤上分別採用不同的配色與紋路，營造出自然變化的景致。結合高振頻的9S86、Spring Drive 9R66兩地時區機芯，成為一系列兼具簡約美感和實用功能的表款。而Seiko的Persage Sharp Edged系列，則把日本流傳千年的「麻葉」紋飾，以立體雕刻方式呈現於表盤上，提供同樣靈感源自傳統文化的靛鐵、紅棕、深綠與黑墨配色。

Seiko Presage Sharp Edged系列SPB221 GMT腕表，精鋼表殼、表鍊。圖／Seiko提供
Seiko Presage Sharp Edged系列SPB221 GMT腕表，精鋼表殼、表鍊。圖／Seiko提供

【復刻風潮不停歇】

Seiko在去年就以已故冒險家植村直己當年配戴的表款為靈感，打造出復刻的潛水腕表，受到消費者喜愛。延續相同概念，Seiko再度以1970年代的Prospex潛水表為基礎，優化推出現代版本，表盤與表圈的藍色，則是呈現出高海拔才能見到的大氣層色調，說明探險家們挑戰自我的決心。除了這一款之外，Seiko還復刻了1959年時的第一款Alpinst腕表，這也是品牌創立以來的第一款運動表，今年推出的Prospex The 1959 Alpinist復刻版表款，無論是外觀還是表帶的選擇都貼近原款設計，並忠實還原了3、6、9和12點鐘的三角形時標。唯有不同的就是取消了表盤原有的「Alpinst」字樣，並改以6L35薄型機芯，讓配戴時更舒適。

Seiko Prospex 1970年潛水表現代詮釋版SLA049，精鋼表殼、表鍊。圖／Seiko提供
Seiko Prospex 1970年潛水表現代詮釋版SLA049，精鋼表殼、表鍊。圖／Seiko提供

【耕耘珠寶腕表市場】

同樣在2020年，Grand Seiko也推出了品牌首款的珠寶腕表，受到市場與藏家的關注，因此很快便銷售一空。因此，Grand Seiko再度受到製表工坊所在地的自然景觀啟迪，利用染色的珍珠母貝為中心表盤，並於18K白金的底表盤上鑲嵌了梯形白鑽，其中點綴了綠色石榴石當作時標。搭載了Spring Drive 9R01手上鍊機芯，不可少的是Grand Seiko也讓機芯夾板，勾勒出富士山的輪廓，凸顯品牌工坊的高超技藝。

Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 八日鍊SBGD207珠寶腕表，Seiko 140 週年限量款，950鉑金表殼。圖／Seiko提供
Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 八日鍊SBGD207珠寶腕表，Seiko 140 週年限量款，950鉑金表殼。圖／Seiko提供

腕表 品牌

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