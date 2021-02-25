換季肌膚首重保濕！巴黎萊雅、日本naturie新品大對決

近期氣溫忽冷忽熱，讓許多人肌膚開始出現問題，而想要肌膚穩定，「保濕」在這樣的換季時刻，顯得格外重要。近期開架品牌掀起保濕大戰，歐洲的巴黎萊雅搶先在台引進，已在歐美熱賣的「超級玻尿酸精華」，主打含有10倍最高濃度的雙重分子結構玻尿酸；而日本濕敷神器naturie「薏仁清潤化妝水」，被稱為保濕保養聖品，之前在台賣的是imju國際版，如今在台宣布引進naturie日本版，以後不用找代購了。

一提到保濕的美容成分，許多人就會想到玻尿酸，因此巴黎萊雅研發團隊推出超級玻尿酸精華，有著10倍最高濃度的玻尿酸，大分子的玻尿酸可以滿足肌膚表層的水分，微分子玻尿酸則能被肌底吸收，快速彈潤，且不添加香料與酒精，男女都可以使用。

肌膚先保濕再抗老，因此使用超級玻尿酸精華後，可搭配撫紋精華霜，添加萊雅集團專櫃級成分普拉斯鏈，全臉都可使用。