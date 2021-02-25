聽新聞
test
0:00 / 0:00
換季肌膚首重保濕！巴黎萊雅、日本naturie新品大對決
近期氣溫忽冷忽熱，讓許多人肌膚開始出現問題，而想要肌膚穩定，「保濕」在這樣的換季時刻，顯得格外重要。近期開架品牌掀起保濕大戰，歐洲的巴黎萊雅搶先在台引進，已在歐美熱賣的「超級玻尿酸精華」，主打含有10倍最高濃度的雙重分子結構玻尿酸；而日本濕敷神器naturie「薏仁清潤化妝水」，被稱為保濕保養聖品，之前在台賣的是imju國際版，如今在台宣布引進naturie日本版，以後不用找代購了。
一提到保濕的美容成分，許多人就會想到玻尿酸，因此巴黎萊雅研發團隊推出超級玻尿酸精華，有著10倍最高濃度的玻尿酸，大分子的玻尿酸可以滿足肌膚表層的水分，微分子玻尿酸則能被肌底吸收，快速彈潤，且不添加香料與酒精，男女都可以使用。
肌膚先保濕再抗老，因此使用超級玻尿酸精華後，可搭配撫紋精華霜，添加萊雅集團專櫃級成分普拉斯鏈，全臉都可使用。
而之前被網友稱為日本濕敷神器的「薏仁清潤化妝水」，過去是以國際版imju登台，現在台灣正式上市naturie日本版，強調無香料、無著色與低刺激性，以薏仁萃取精華提供肌膚簡單的水分補給。針對乾燥肌膚，還新推出薏仁清潤浸透乳液，有高保濕力，卻清爽不黏膩，加入甜菜鹼與W型鎖水膜，讓肌膚水分不易流失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言