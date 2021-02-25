迷客夏「法式草莓庫莉」回歸！還有酸甜「莓研多多」

連鎖手搖飲「迷客夏」所推出的草莓季活動，將於3月2日正式回歸。今年除了有迷客夏法式庫莉飲品系列之外，還加上全新推出的「莓研多多」新品登場。自2月28日起，消費還可獲得熟客嘗鮮券，可享現省5元的優惠。

所謂的庫莉（coulis），意指使用蔬菜或水果製作成的醬汁，可作為料理調味料或是甜點的果醬使用。迷客夏的「草莓庫莉」系列，即是選用大湖香水草莓作為主角，帶有酸甜適中的果香，還有鮮紅的可愛外貌。透過急速冷凍與庫莉的製作技法，將草莓悉心熬煮成草莓果漿，為飲品帶來天然的香甜滋味。

本季全新推出的「莓研多多」，透過草莓庫莉與乳酸多多的結合，融合出酸甜的風味，飲品外觀則帶有裸粉色的漸層，每杯65元。「草莓庫莉鮮奶」則將草莓配上自家的綠光牧場鮮奶，擁有櫻花般的粉嫩色彩，口感濃郁不膩，每杯75元。至於以草莓庫莉配上茉香綠茶的「草莓庫莉翡綠」，還搭配有茉莉茶凍增添口感，每杯65元。