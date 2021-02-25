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世界七大奇景去過沒？這系列藝術鋼筆讓你一圓大中華夢

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍「高藝術性系列」向萬里長城致敬限量款1—明·龍吟萬里。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍「高藝術性系列」向萬里長城致敬限量款1—明·龍吟萬里。圖 / 萬寶龍提供。

社群時代，拜網路與影像所賜，人們熱衷於探訪未曾去過的「秘境」。世界七大奇蹟中的「萬里長城」，即便在太空中也能以肉眼依稀辨識，是古中國自秦代定名「萬里長城」的軍事工程。也是旅遊文化中，一生中值得一訪的「打卡熱點」。筆具名家萬寶龍（Montblanc）今年在「高藝術性系列」中，帶來一系列五款筆具，以藝術殿堂般的工藝之美，向古老文明與人類的偉大意志致意。

限量1只的「明·龍吟萬里」，是全系列中的聖杯之作。Au750的實黃金筆蓋和筆身密鑲藍寶石、紅寶石、碧璽和鑽石，鮮豔飽滿的色澤帶有古中國帝王服裝的色彩聯想，而筆尾內的微縮音樂盒，除了向中國禮儀和宮廷音樂所使用的傳統樂器致敬，頂端再鑲嵌一顆4.69克拉明亮式切割鑽石，猶如龍爪緊握著象徵珍寶的鑽石，也令筆具猶如一件形而上的文化支柱，頂天立地。

「明·琺藍瑞彩」則從明代彩繪琺瑯花瓶得到啟發，將掐絲琺瑯和內填琺瑯運用於筆身，光燦明艷，筆尾採用松鼠毛製作的毛筆更是神來一筆，除了筆身以塗覆半透明亮漆加以固定，甚至可正式當成毛筆使用，全世界限量5只，訂價約55萬歐元；「秦·經文緯武」則將秦朝士兵的甲冑紋理，挪用為筆身的曼妙視覺，同時再將中國古代用以書寫的「竹簡」、萬里長城上的「烽火台」，一一納入不同設計，巧思別具。

「向萬里長城致敬限量款333」，以鏤雕、結合半透明紅色亮漆的簡潔形式，還原萬里長城宛如巨龍，蜿蜒在土地上的壯闊景象，紅色代表火焰，同時也象徵活力、成功和財富，筆蓋頂端再鑲飾珍珠母貝的萬寶龍六角白星標誌，全球限量333只，訂價約86萬7,200元。

萬寶龍高藝術性系列「向萬里長城致敬限量款333」，全球限量333只，約86萬7,200元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍高藝術性系列「向萬里長城致敬限量款333」，全球限量333只，約86萬7,200元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍高藝術性系列向萬里長城致敬限量款「明·龍吟萬里」，除了以寶石反應古帝王的服裝色彩，再將宮廷禮樂的儀式，以微縮的音樂盒取代。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍高藝術性系列向萬里長城致敬限量款「明·龍吟萬里」，除了以寶石反應古帝王的服裝色彩，再將宮廷禮樂的儀式，以微縮的音樂盒取代。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍高藝術性系列「向萬里長城致敬限量款10—漢·流金絲路」，約歐元200,000，全球限量10只。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍高藝術性系列「向萬里長城致敬限量款10—漢·流金絲路」，約歐元200,000，全球限量10只。圖 / 萬寶龍提供。
以鏤雕結合紅色亮漆的技法，重現萬里長龍猶如巨龍蜿蜒於土地上的壯闊景致。圖 / 萬寶龍提供。
以鏤雕結合紅色亮漆的技法，重現萬里長龍猶如巨龍蜿蜒於土地上的壯闊景致。圖 / 萬寶龍提供。
「秦·經文緯武」將秦朝士兵的甲冑紋樣、中國古代用以書寫的「竹簡」、萬里長城上的「烽火台」，一一納入不同設計，巧思別具，全球88只。圖 / 萬寶龍提供。
「秦·經文緯武」將秦朝士兵的甲冑紋樣、中國古代用以書寫的「竹簡」、萬里長城上的「烽火台」，一一納入不同設計，巧思別具，全球88只。圖 / 萬寶龍提供。

萬里 長城 鑽石

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