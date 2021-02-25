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迪士尼粉萌季台中、高雄率先見客「粉紅維尼」開賣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「迪士尼粉萌季期間限定店」分別在台中、高雄與台北三地陸續登場。圖／邁思娛樂提供
「迪士尼粉萌季期間限定店」分別在台中、高雄與台北三地陸續登場。圖／邁思娛樂提供

迪士尼粉萌季期間限定店」2月24日於台中勤美誠品綠園道、2月25日於高雄統一時代百貨正式登場，這回以小熊維尼與小豬、奇奇蒂蒂、桑普邦妮為主題，當中引人注目的「粉紅維尼」毛絨玩偶首度登台開賣，還有超夢幻的整面玩偶牆也讓粉絲搶拍照。

台中店現場設有透視打卡牆，粉絲可以跑進樹屋內和奇奇蒂蒂一同合影。統一時代百貨高雄店在期間限定店門口有小熊維尼手舉氣球從粉色櫻花樹降下迎接粉絲們。

迪士尼粉萌季期間限定店除了先前釋出的主題限定新品：粉萌季限定小熊維尼娃娃（共五款）、粉萌季限定草莓造型奇奇蒂蒂娃娃、維尼公仔藍芽喇叭、無線鍵盤，三合一風扇、粉萌季限定口罩收納盒、粉萌季限定珪藻土洗漱墊等。

再加碼公布四項新品：「維尼親子精裝安全帽」，有成人版以及兒童版雙尺寸可選擇；「粉萌季限定珪藻土杯墊」共有六款，圓形或方形皆有；粉萌季兔子桑普短項鍊，有金色與銀色兩款，還可調整項鍊長度；「維尼絨毛蜂蜜罐藍芽喇叭」其中的維尼罐可以拆卸；「粉萌季限定不鏽鋼杯附贈杯蓋」不鏽鋼部分可耐熱100度。

「迪士尼粉萌季期間限定店」高雄店將於3/13至3/14以及3/20至3/21兩周末舉辦「迪士尼粉萌野餐日」，將有12組藝人LIVE演唱、超過60攤的粉萌市集，以及巨型舞台設計，活動採自由入場。

《迪士尼粉萌季期間限定店》台中店

● 活動檔期：2/24(三)~4/5(一)

● 地點：台中勤美誠品綠園道1樓(台中市西區公益路68號)

《迪士尼粉萌季期間限定店》高雄店

● 活動檔期：2/25(四)~4/5(一)

● 地點：統一時代百貨高雄店1F(高雄市前鎮區中華五路789號)

● 迪士尼粉萌野餐日活動

時間：3/13(六)、3/14(日)、3/20(六)、3/21(日)14:00

入場方式：自由入場

《迪士尼粉萌季期間限定店》台北店

● 活動檔期：3/2(二)~3/31(三)

● 地點：台北誠品生活南西店1樓(台北市中山區南京西路14號)

「迪士尼粉萌季期間限定店」以小熊維尼與小豬、奇奇蒂蒂、桑普邦妮為主題。圖／邁思娛樂提供
「迪士尼粉萌季期間限定店」以小熊維尼與小豬、奇奇蒂蒂、桑普邦妮為主題。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定珪藻土杯墊。圖／邁思娛樂提供
粉萌季限定珪藻土杯墊。圖／邁思娛樂提供
維尼絨毛蜂蜜罐藍芽喇叭。圖／邁思娛樂提供
維尼絨毛蜂蜜罐藍芽喇叭。圖／邁思娛樂提供
「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供
「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供
高雄「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供
高雄「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供
高雄「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供
高雄「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供
高雄「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供
高雄「迪士尼粉萌季期間限定店」。圖／夢時代提供

迪士尼 統一時代百貨 小熊維尼

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