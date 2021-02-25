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日本的威士忌法規 到底有多鬆散？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
櫻尾蒸餾廠位在廣島廿日市市。圖／摘自櫻尾蒸餾廠官網
櫻尾蒸餾廠位在廣島廿日市市。圖／摘自櫻尾蒸餾廠官網

在蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、日本等世界五大威士忌生產國當中，只有蘇格蘭對於產製履歷有明確而嚴謹的規範，其中以日本威士忌的法規最為鬆散。

《日本威士忌全書》的作者Stefan van Eycken曾表示：「只用『寬鬆』二字來形容日本威士忌法規也未免太小看它了，如果再鬆一點，只要裝進自來水都可以稱為日本威士忌。」

真有這麼誇張嗎？就讓我們來看看日本威士忌法規吧。日本威士忌的規定源自稅法，根據日本《酒稅法》第三條15號，關於威士忌的規定：

1）使用發芽穀類與水為原料進行糖化、發酵、蒸餾得到含有酒精的產生物（蒸餾後的酒精度需低於 95 %）

2）使用發芽穀類與水對於穀類進行糖化、發酵、蒸餾得到含有酒精的產生物（蒸餾後的酒精度需低於 95 %）

3）1 與 2 的項目可以加入酒精、烈酒、香味料、色素與水（1與2的酒類加入酒精、烈酒、香味料、色素後，必須佔總酒精量的10 %以上）

此外，《酒税法施行令》的第八章「雜則」中第五十條第7.1項提到：「蒸餾酒類與水混和後酒精度應在 20 % 以上（威士忌、白蘭地、烈酒與水混和後酒精度應在 37 % 以上）。」

在這樣的規範裡面，沒有產地的要求，也沒有針對熟成年份的規定，甚至在一瓶酒裡面，只要調入10％我們認知裡的威士忌，就可以稱之為「威士忌」。

不過幸好近年來隨著日本威士忌的聲勢水漲船高，日本近十多年以來，產生許多新的蒸餾廠，致力於生產我們所認知的威士忌，包括秩父（2007）、岡山（2011）、厚岸（2015）、安積（2015）、靜岡（2015）、長濱（2016）、額田（2016）、津貫（2016）、嘉之助（2017）、松井（2017）、櫻尾（2018）、游佐（2018）等。

此外還有小諸蒸餾所（Komoro Distillery）在興建中，羽生蒸餾所（Hanyu Distillery）也正在規劃重建。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

厚岸New Born Foundations 2。圖／摘自厚岸蒸餾廠官網
厚岸New Born Foundations 2。圖／摘自厚岸蒸餾廠官網
厚岸蒸餾廠位於北海道東部的厚岸，主打日本威士忌少見的重泥煤威士忌。圖／摘自厚岸蒸餾廠官網
厚岸蒸餾廠位於北海道東部的厚岸，主打日本威士忌少見的重泥煤威士忌。圖／摘自厚岸蒸餾廠官網

日本 酒精

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