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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

家樂福連假購給力 連續3天家電、3C商品滿額9折回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福限定3天推出全館指定類型商品購給力活動，全台量販店滿額2,000元送9折現金折價劵。圖／家樂福提供
家樂福限定3天推出全館指定類型商品購給力活動，全台量販店滿額2,000元送9折現金折價劵。圖／家樂福提供

迎接農曆年後第一個連續3天假期，各通路都獻出超狂優惠，提前搶攻換季商機！家樂福自2月26日至2月28日，限定3天推出全館指定類型商品購給力活動，單筆購指定類型商品（家用五金、家電3C、紡織服飾），全台量販店滿額2,000元送9折現金折價劵，家樂福全台超市滿額599元送9折現金折價劵，家樂福線上購物滿額2,000元現折9折，線下到線上折扣都超狂，近2萬件商品隨你選，入手大家電、3C正是時候。

除了家樂福超殺折扣，購買能源效率分級第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，政府最高再補助2,000元，此外，家樂福再加碼2月28日前購買指定品牌機型冰箱單筆滿額30,000元送2,000元現金折價劵、冷氣單筆滿額30,000元送1,000元現金折價劵，還有指定品牌冷氣單筆購買金額滿萬折千；因應開工、開學潮，3月2日前指定3C商品現折1,000元，包括電競筆電、曲面電腦顯示螢幕、商務型筆電，絕對是搶拿優惠最佳時機。

另外，不管是年後甩油還是想要強健體魄，在家健身風潮也很夯，家樂福特別準備上百款健身商品，從瑜珈用品到自主健身器材一應具全，最低下殺5.7折。

Panasonic國際變頻雙門366公升冰箱NR-B370TV，售價18,800元。圖／家樂福提供
Panasonic國際變頻雙門366公升冰箱NR-B370TV，售價18,800元。圖／家樂福提供
宏碁Swift 3筆記型電腦，優惠驚喜價25,900元。圖／家樂福提供
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Comefree瑜珈抗力球，特價369元。圖／家樂福提供
Comefree瑜珈抗力球，特價369元。圖／家樂福提供

家樂福 健身 3C

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