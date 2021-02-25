家樂福連假購給力 連續3天家電、3C商品滿額9折回饋

迎接農曆年後第一個連續3天假期，各通路都獻出超狂優惠，提前搶攻換季商機！家樂福自2月26日至2月28日，限定3天推出全館指定類型商品購給力活動，單筆購指定類型商品（家用五金、家電3C、紡織服飾），全台量販店滿額2,000元送9折現金折價劵，家樂福全台超市滿額599元送9折現金折價劵，家樂福線上購物滿額2,000元現折9折，線下到線上折扣都超狂，近2萬件商品隨你選，入手大家電、3C正是時候。

除了家樂福超殺折扣，購買能源效率分級第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，政府最高再補助2,000元，此外，家樂福再加碼2月28日前購買指定品牌機型冰箱單筆滿額30,000元送2,000元現金折價劵、冷氣單筆滿額30,000元送1,000元現金折價劵，還有指定品牌冷氣單筆購買金額滿萬折千；因應開工、開學潮，3月2日前指定3C商品現折1,000元，包括電競筆電、曲面電腦顯示螢幕、商務型筆電，絕對是搶拿優惠最佳時機。