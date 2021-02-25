小甜心變身女主氣場 FENDI秋冬表現大女人的霸氣姿態

由Kim Jones執掌設計的FENDI 2021秋冬時裝系列，為女裝開啟了全新篇章，以品牌經典的皮草、鐳射切割、絲綢以及F首字做變化，帶來華麗貴氣的時裝系列，配件的口金包、皮草托特包以及F字珠寶飾品，則成為秀上的亮點。

Kim Jones表示，「FENDI 家族的女性充滿無比的智慧，她們辛勤工作，這也是我所要歌頌的。」因此他以FENDI五姐妹所穿著的服裝，作為2021秋冬系列的靈感，水洗貂皮、麂皮大衣的喇叭袖，辦公室服裝上的細條紋，變化為絲質襯衫、羊毛剪裁貼身裙裝；Silvia Venturini Fendi的日裝，則延伸為實用襯衫式外套，或表現為全新奢華感十足的毛絨外套，內裡採用水貂皮材質，保留奢華感。

雙層羊絨織物、駝色外套，延伸出貂皮經編布料或羊毛流蘇圍巾，既實用又浮華，垂墜感襯衫和洋裝則流露性感柔美的意象。FENDI工作室的精湛工藝也展現在服裝細節中，例如讓貂皮人字紋夾克變得輕盈無比的懸浮結構、皮革外套鑲嵌的鏤空刺繡，或麂皮鐳鐳射切割的Karligraphy字樣，而FENDI第一個手袋系列Selleria的馬鞍車縫技術，則運用在gabardine布料風衣、雙層羊絨大衣或皮革配飾上，以奢華工藝犒賞自己，正是女為悅己者容的精神。