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春遊台中！辻利茶舗快閃限定商品限時台中見

聯合報 / 消費中心／即時報導
抹茶草莓冰霜卷（圖／辻利茶舗提供）
抹茶草莓冰霜卷（圖／辻利茶舗提供）

日本京都百年茶鋪辻利茶舗，是在台灣就可以吃得到的正宗日式抹茶產品，讓你不出國也能享受身處日本的感覺，辻利茶舗主打濃郁茶香的抹茶飲品與甜點，3/6-3/21春分之際，辻利茶舗將快閃台中，推出抹茶搭配香甜草莓的限量飲品與甜點，絕對是春遊走訪台中時必去的美食踩點之一。

辻利茶舗即將在台中快閃（圖／辻利茶舗提供）
辻利茶舗即將在台中快閃（圖／辻利茶舗提供）

辻利茶舗將為期16天，在台中中友百貨日本展中快閃現身，除了經典品項能讓台中的抹茶粉能解解饞之外，更將推出快閃限定商品：莓好抹茶拿鐵、抹茶草莓冰霜卷、辻利抹茶米香餅禮盒。

莓好抹茶拿鐵使用現刷抹茶滿溢茶香，與濃醇牛奶一同調和草莓的酸甜風味，創造出屬於春季才有的美好風味；抹茶草莓冰霜卷使用產自宇治的上等辻利抹茶，將珍貴抹茶粉拌入鮮奶油，製成濃郁抹茶香提鮮奶油，結合以特殊手法製成的空氣感日式戚風蛋糕，包覆熟成冰霜草莓，粒粒紅嫩飽滿，口感豐富層次多元，是抹茶搭配草莓的絕佳代表；辻利抹茶米香餅禮盒遵循傳統精製的抹茶，混合台灣西螺濁水米，佐以花生、芝麻和麥芽香，入口茶香滿溢完美結合高雅風味，呈現出最純粹的古早味台式茶點口味。

莓好抹茶拿鐵（圖／辻利茶舗提供）
莓好抹茶拿鐵（圖／辻利茶舗提供）

辻利抹茶米香餅禮盒（圖／辻利茶舗提供）
辻利抹茶米香餅禮盒（圖／辻利茶舗提供）

除了快閃店限定獨家商品之外，活動之間也推出了一系列的優惠活動，3/6-3/8日本展開幕慶，買「辻利濃茶卷乙片」享$49銅板價加購人氣招牌「辻利抹茶拿鐵乙杯」原價$290優惠價$199，每日限量20組；3/11-3/14中友周年慶首4日限定，超人氣商品買1送1，每日限量20組，每人限購1組。

辻利茶舗快閃店資訊：

快閃地點：中友百貨 B棟13樓

快閃時間：2021/03/06-2021/03/21(平日11:00–22:00、假日10:30–22:00)

快閃 日本

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