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i-Ride飛行劇院「進擊的巨人」預購夯！10分鐘票售5成

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「進擊的巨人」三部曲預購開賣首日排隊盛況。圖／i-Ride飛行劇院提供
「進擊的巨人」三部曲預購開賣首日排隊盛況。圖／i-Ride飛行劇院提供

原著漫畫連載11年、全球總銷售量超過1億冊，神作「進撃の巨人」將進入漫畫最終幕，在千萬動漫迷期盼下，日本講談社與智崴集團「i-Ride飛行劇院」攜手合作推出「進擊的巨人」三部曲，以全球專利的六軸模擬飛行座椅搭配五感特效（聲、光、水霧、氣味、風），讓觀眾跟著調查兵團一起飛上空中，配合劇情翱翔與翻轉，守護這場戰鬥。

首部曲「奪還の戦」邀請觀眾跟隨主角艾連同心奮力驅逐巨人，獻出你的心臟！而二部曲「崩落の塔」和三部曲「獣の巨人戦」則邀請已成為兵團一份子的你戴上VR頭盔，將劇情以360度全景呈現，戰備升級！

其中，飛行座椅的專利設計能將立體機動裝置的躍動感、失速墜落的驚悚感、飛行滑翔時的懸浮感完美同步呈現。乘坐後，先高速飛上空中躲避巨人襲擊，再俐落擺盪至巨人身後，給脆弱的後頸致命關鍵一擊，但要小心，與巨人的奮戰中別靠太近，不然還會聞到巨人的口氣味…

i-Ride飛行劇院將於3/13(六)上映「進擊的巨人」三部曲，預購票999元，包括首部曲「奪還の戦」、「崩落の塔」，以及全台首映的「獸の巨人戰」，今（2/25）開放預購，10十分鐘內即售出台北航點超過5成的飛行座位，假日場則已全部完售。

民眾可前往i-Ride飛行劇院北高門市現場購票，或於線上平台進行購票並選位。線上音樂領導品牌 台灣大哥大MyMusic更於今日包下微風南山的i-Ride TAIPEI飛行劇院舉行首部曲「奪還の戦」試映會，提供黑鑽會員最夯的體感飛行。

「進擊的巨人」三部曲預購資訊

預購開賣時間：2/25(四)

正式上映時間：3/13(六)

實體售票門市：i-Ride TAIPEI 、i-Ride KAOHSIUNG

線上預購販售：Klook客路

「進擊的巨人」三部曲將於3月13日熱血上映。圖／i-Ride飛行劇院提供
「進擊的巨人」三部曲將於3月13日熱血上映。圖／i-Ride飛行劇院提供

微風南山 VR 進擊的巨人

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