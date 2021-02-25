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從韓國紅回台灣！獨角音樂劇《焢肉遇見你》原汁原味只在LINE TV

聯合新聞網 / 聯合數位文創
陳品伶在劇中一人分飾十角，切換自如的演技令人目不轉睛。圖／C MUSICAL製作提供，攝影／余重諾
陳品伶在劇中一人分飾十角，切換自如的演技令人目不轉睛。圖／C MUSICAL製作提供，攝影／余重諾

《焢肉遇見你》從海外紅回國內，在台灣已連續巡演四年，累積超過五千名觀眾爆棚好評。圖／C MUSICAL製作提供，攝影／余重諾。
《焢肉遇見你》從海外紅回國內，在台灣已連續巡演四年，累積超過五千名觀眾爆棚好評。圖／C MUSICAL製作提供，攝影／余重諾。

千呼萬喚始出來！曾入圍韓國大邱國際音樂劇節「最佳海外音樂劇」、「最佳女主角」等三個獎項，並成為台灣首部授權中國改編的浪漫愛情音樂劇《焢肉遇見你》即將在LINE TV獨家上線！

去年底剛結束第44場巡迴演出，《焢肉遇見你》在巡演過程中一度因為防疫的關係而被迫取消場次，但是好的作品始終不會被埋沒，後續的加場演出依舊創下全數完售的好成績，更獲得觀眾一致好評！這部由C MUSICAL藝術總監張芯慈為女主角陳品伶量身打造劇本、詞曲的作品，劇情描述33歲離婚專門女律師的追婚之旅，並首次與「聯合數位文創」合作，採用電影規格攝製影像版本，並以受眾體驗為出發點，透過多角度的流暢運鏡和精緻的畫面設計，期盼帶給螢幕前觀眾原汁原味的「焢肉」饗宴。

除了嘗試新的拍攝手法之外，本劇最大的看點在於女主角陳品伶一人分飾十角、終極「戲」胞分裂的精湛演技。陳品伶之前因爲替國產遊戲《還願》女主角鞏莉芳擔任配音備受矚目，而《焢肉遇見你》則是讓外界真正看到她演、唱俱佳的堅強實力，不僅以此劇獲得2018年韓國大邱國際音樂劇節「最佳女主角」提名，連續四年的海內外巡演，也讓她「圈」了不少粉絲。張芯慈提到，當初就是看中陳品伶能夠詮釋多元曲風，以及「演什麼像什麼」的舞台魅力，而這麼多年演出下來，陳品伶的表現也都每每令人耳目一新。

C MUSICAL製作近兩年獲選為國藝會Taiwan TOP演藝團隊，也曾獲選為台北市傑出演藝團隊，是以創作中文音樂劇為主的劇團。2014年起，以影集式的音樂劇《不讀書俱樂部》受到觀眾喜愛，更成為台灣首齣獲邀參與韓國大邱國際音樂劇節（DIMF）的音樂劇作品，並成功奪下「評審委員特別獎」，成為台灣劇團的首例。

今年，C MUSICAL製作也將在高雄重啟感人的經典作品《最美的一天》，整齣劇將以「全歌曲、無對白」的形式，藉由15首歌曲述說罹患不治之症的單親媽媽與6歲女兒之間的動人故事，喜歡音樂劇的朋友千萬不要錯過！詳細購票資訊請上TixFun售票網，線上節目欣賞請至LINE TV「藝文表演館-數位劇場」。

《最美的一天》用全歌曲的演出方式唱出母女間的細膩情感。圖／C MUSICAL製作提供
《最美的一天》用全歌曲的演出方式唱出母女間的細膩情感。圖／C MUSICAL製作提供

C MUSICAL製作原創中文音樂劇《最美的一天》

演出時間：2021/04/23(五)19:30、2021/04/24(六)14:30

演出地點：大東文化藝術中心演藝廳(高雄市鳳山區光遠路161號)

更多資訊請上TixFun售票網

音樂劇 韓國 大邱

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