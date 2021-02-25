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屈臣氏「放肆女子節」開跑！700件指定商品第2件5折
3月8日國際婦女節即將到來，各大通路紛紛鎖定「她經濟」強推優惠，屈臣氏即日起至3月24日推出「放肆女子節」，700件指定商品可享第2件5折，並加開「醫美盛典」活動，醫美商品可享消費滿1,500元送200元、滿2,500元送500元，眾多必囤好物更祭出買1送1優惠；另外還有專櫃商品消費滿2,000元送200元、髮類商品消費滿288元送50元；同步也推出3月女性專屬的「閨蜜心事篇」，衛生棉、護墊、私密護理商品可享第2件5折。
此外，屈臣氏即日起至3月10日加碼寵愛會員獨享點數狂飆10倍送，指定主題商品周周享優惠，包括2月25日至2月26日健康商品點數狂飆10倍；2月28日至3月1日、3月4日至3月5日護膚商品點數狂飆10倍；3月2日至3月3日、3月9日至3月10日民生用品、髮類商品點數狂飆10倍；3月6日專櫃商品點數狂飆10倍；3月7日至3月8日開架彩妝商品點數狂飆10倍。
隨著初春櫻花季的來臨，屈臣氏獨家天然系保養品牌Naturals by watsons將於3月初全新推出季節限定的日本櫻花系列，全系列包含沐浴露、潤膚露、潤手霜等，皆選用來自日本櫻花精華萃取，使肌膚散發細緻輕柔香氛，原價129～229元，「放肆女子節」活動期間可享第2件5折。
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