屈臣氏「放肆女子節」開跑！700件指定商品第2件5折

3月8日國際婦女節即將到來，各大通路紛紛鎖定「她經濟」強推優惠，屈臣氏即日起至3月24日推出「放肆女子節」，700件指定商品可享第2件5折，並加開「醫美盛典」活動，醫美商品可享消費滿1,500元送200元、滿2,500元送500元，眾多必囤好物更祭出買1送1優惠；另外還有專櫃商品消費滿2,000元送200元、髮類商品消費滿288元送50元；同步也推出3月女性專屬的「閨蜜心事篇」，衛生棉、護墊、私密護理商品可享第2件5折。

此外，屈臣氏即日起至3月10日加碼寵愛會員獨享點數狂飆10倍送，指定主題商品周周享優惠，包括2月25日至2月26日健康商品點數狂飆10倍；2月28日至3月1日、3月4日至3月5日護膚商品點數狂飆10倍；3月2日至3月3日、3月9日至3月10日民生用品、髮類商品點數狂飆10倍；3月6日專櫃商品點數狂飆10倍；3月7日至3月8日開架彩妝商品點數狂飆10倍。