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限量20杯！大苑子「許慶良草莓鮮奶酪」僅41間店買得到

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大苑子限時限店限量推出「許慶良草莓鮮奶酪」，每個45元。圖／大苑子提供
大苑子限時限店限量推出「許慶良草莓鮮奶酪」，每個45元。圖／大苑子提供

喜愛吃草莓的民眾，又有新的選擇了！連鎖手搖飲「大苑子」自2月26日起，將使用新鮮現採的大湖草莓為主角，於全台41間門市限量推出「許慶良草莓鮮奶酪」，每店每日限量僅有20杯，讓草莓控們品嚐不同的酸甜滋味。

「許慶良草莓鮮奶酪」原本僅是大苑子市府夢想店的獨家商品，但在市場支持之下，自2月26日至3月7日期間，限時於41間門市登場。許慶良草莓鮮奶酪標榜使用產自大湖、經檢驗合格的新鮮草莓製作而成，採收後最快2小時就能送抵門市製作。搭配上許慶良鮮乳製作而成的鮮奶酪，還有新鮮的草莓果醬後，帶來綿密綿密的口感以及清爽不甜膩的滋味，每杯45元。

除此之外，市府夢想店還有限定推出的「草莓鮮奶霜淇淋」，同樣是使用新鮮草莓製作而成，還可吃得到草莓顆粒，每支110元。另外今年也與友善農法的果農合作，於各門市推出阿通友善草莓，同樣適合草莓愛好者嘗鮮。而「許慶良草莓鮮奶酪」限定於虎尾中正店、北港店、林口長庚店、朴子店、北大店、南大店、龜山中興店、逢甲文華店、台中一中店等指定41間門市販售。

草莓鮮奶霜淇淋，每支110元。圖／大苑子提供
草莓鮮奶霜淇淋，每支110元。圖／大苑子提供

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