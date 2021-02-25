限量20杯！大苑子「許慶良草莓鮮奶酪」僅41間店買得到

喜愛吃草莓的民眾，又有新的選擇了！連鎖手搖飲「大苑子」自2月26日起，將使用新鮮現採的大湖草莓為主角，於全台41間門市限量推出「許慶良草莓鮮奶酪」，每店每日限量僅有20杯，讓草莓控們品嚐不同的酸甜滋味。

「許慶良草莓鮮奶酪」原本僅是大苑子市府夢想店的獨家商品，但在市場支持之下，自2月26日至3月7日期間，限時於41間門市登場。許慶良草莓鮮奶酪標榜使用產自大湖、經檢驗合格的新鮮草莓製作而成，採收後最快2小時就能送抵門市製作。搭配上許慶良鮮乳製作而成的鮮奶酪，還有新鮮的草莓果醬後，帶來綿密綿密的口感以及清爽不甜膩的滋味，每杯45元。