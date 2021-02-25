聽新聞
test
0:00 / 0:00
限量20杯！大苑子「許慶良草莓鮮奶酪」僅41間店買得到
喜愛吃草莓的民眾，又有新的選擇了！連鎖手搖飲「大苑子」自2月26日起，將使用新鮮現採的大湖草莓為主角，於全台41間門市限量推出「許慶良草莓鮮奶酪」，每店每日限量僅有20杯，讓草莓控們品嚐不同的酸甜滋味。
「許慶良草莓鮮奶酪」原本僅是大苑子市府夢想店的獨家商品，但在市場支持之下，自2月26日至3月7日期間，限時於41間門市登場。許慶良草莓鮮奶酪標榜使用產自大湖、經檢驗合格的新鮮草莓製作而成，採收後最快2小時就能送抵門市製作。搭配上許慶良鮮乳製作而成的鮮奶酪，還有新鮮的草莓果醬後，帶來綿密綿密的口感以及清爽不甜膩的滋味，每杯45元。
除此之外，市府夢想店還有限定推出的「草莓鮮奶霜淇淋」，同樣是使用新鮮草莓製作而成，還可吃得到草莓顆粒，每支110元。另外今年也與友善農法的果農合作，於各門市推出阿通友善草莓，同樣適合草莓愛好者嘗鮮。而「許慶良草莓鮮奶酪」限定於虎尾中正店、北港店、林口長庚店、朴子店、北大店、南大店、龜山中興店、逢甲文華店、台中一中店等指定41間門市販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言