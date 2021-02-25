晉升女神必備單品！爆乳級比基尼讓你成為全場焦點

新冠疫情(COVID-19)尚未舒緩，但大自然仍隨著春季即將到來，稍來暖意。近日太陽露臉，氣溫也逐漸上升，隨著二二八連假即將來到，但疫情期間不適合室內活動，快快把握好天氣，去到海邊躺躺沙子曬太陽！去年台灣知名流行女裝品牌AIR SPACE不畏疫情，於北中南開店搶商機，AIR SPACE主打的三專利的「整型級喬奶神器」比基尼，款式超火辣，讓喜愛展現身材的女孩愛不釋手，此款比基尼強調罩杯擁有「集中、爆乳、高穩定性」的穿著效果，搭上振興券熱潮，成功在嚴峻的疫情下熱銷萬件！

AIR SPACE「整形級喬奶神器」比基尼

AIR SPACE「整形級喬奶神器」比基尼，採用獨家專利設計的「C型爆乳撥撥胸墊」，三向支撐一體成形的C型胸墊，能完整包覆副乳，將胸部向內集中、向上托高；特殊車工將罩杯「脊心」位置固定，使傲人的事業線更深邃，穿上它後罩杯視覺三級跳，打造出自然渾圓的完美胸型！今年AIR SPACE更針對「上胸不滿足」的女孩推出「第二代整形級喬奶神器」，將罩杯內的側緣加厚，讓紮實的記憶海棉將兩側乳房往中間集中，被網友喻為「空杯救星」！

AIR SPACE「整形級喬奶神器」比基尼（圖/AIR SPACE提供）

呆萌女神元元(吳婕安)、國民女友林莎(Super Lisa)、混血女模小昆凌Kimberlly(陳怡伶)、IG色調女神Iris Chen等都愛不釋手，在IG社群曬出美照，大讚比基尼超美又實穿 ！除此之外，也為了造福棉花糖女孩特別打造3XL碼(G CUP)，就是要讓喜愛展現自信美的女生制霸海灘，成為全場注目的焦點！

AIR SPACE「整形級喬奶神器」比基尼

此款爆乳級的「整型級喬奶神器」比基尼上市後首周狂銷萬件！好評不斷 ！超強三大專利機能設計之外，一樣也超重要的就是造型款式了！不管是簡單的素面款，還是超適合穿去度假的印花款，讓本身有選擇障礙的人直接通通帶回家，DCARD、PTT等討論區網友們更是熱烈推爆！AIR SPACE今年夏天，即將於04月中後，推出2021年全系列新款比基尼及連身泳裝，肯定會再掀起一波女孩們的開箱熱潮！