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BLACKPINK JENNIE加持！Gentle Monster新店成粉絲朝聖打卡景點

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
BLACKPINK的JENNIE（左）、MAMAMOO華莎，齊聚眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
BLACKPINK的JENNIE（左）、MAMAMOO華莎，齊聚眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

BLACKPINK的JENNIE、少女時代成員TIFFANY、MAMAMOO華莎以及男星柳俊烈，齊聚眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店，頓時成為粉絲們都必須朝聖的打卡景點。Fendi則推出了最新男、女裝眼鏡系列，重新演繹品牌的經典元素，成為「高顏值」單品。

潮流眼鏡品牌Gentle Monster攜手旗下的美妝保養品TAMBURINS、藝術甜品店NUDAKE，共同進駐HAUS DOSAN創新複合店，並結合3D裝置藝術家Frederik Heyman合作的巨型六足機械裝置藝術品，成為流行圈最為熱門的討論話題。因為，同時BLACKPINK的JENNIE、少女時代成員TIFFANY、MAMAMOO華莎以及男星柳俊烈也分別先後前往帶逛體驗，讓粉絲喊話「一定要去朝聖！」不僅如此，像是JENNIE在逛HAUS DOSAN時，配戴的Gentle Monster新款LINDA太陽眼鏡；以及MAMAMOO華莎演繹的DUA墨鏡，都變成熱銷款，足見其人氣度與帶貨能力。

BLACKPINK的JENNIE朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
BLACKPINK的JENNIE朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

BLACKPINK的JENNIE朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
BLACKPINK的JENNIE朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

雖然沒有如同Gentle Monster有人氣明星加持，但Fendi最新款眼鏡系列也很引人注目。像是男款部分便以品牌著名的FF主題圖案突顯出鏡框的粗獷線條，當中還能見到建築感的金屬細節，並運用俏皮撞色設計，襯托出現代感。像是FENDI FORCE太陽眼鏡與光學鏡框融合了經典設計採用高金屬鼻橋讓醋酸纖維材質鏡框更顯時髦。而女款最吸引人的莫過於FENDI SHADES太陽眼鏡，採用扁平的水滴形結構，鼻橋上的金屬細節與側面彩色琺瑯材質線條，增添俏皮的感覺；搭配柔和粉色系鏡片，體現出女性的多面性，以及強烈又優雅的嫵媚氣質。

少女時代成員TIFFANY朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
少女時代成員TIFFANY朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

男星柳俊烈朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
男星柳俊烈朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

MAMAMOO華莎朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
MAMAMOO華莎朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

男星柳俊烈朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
男星柳俊烈朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

少女時代成員TIFFANY朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
少女時代成員TIFFANY朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

MAMAMOO華莎朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供
MAMAMOO華莎朝聖眼鏡品牌Gentle Monster位於南韓的HAUS DOSAN創新複合店。圖／PUYI提供

男款FENDI FORCE太陽眼鏡10,440元。圖／Fendi提供
男款FENDI FORCE太陽眼鏡10,440元。圖／Fendi提供

女款FENDI SHADES太陽眼鏡15,660元。圖／Fendi提供
女款FENDI SHADES太陽眼鏡15,660元。圖／Fendi提供

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