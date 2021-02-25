連假感受日本味 愛買量販推限定草莓甜點、熊本草莓

迎接228連假，愛買量販祭出「日本草莓限定零食、烘焙」、「指定700款DM商品滿額點數最高10倍送」和「200款商品買1送1」等促銷優惠，不想到景點塞車人擠人，悠閒到賣場來一趟美好的春日假期。

草莓季絕不能錯過日本品牌推出五花八門的草莓風味商品，今年愛買量販引進商品數比去年多6成，即日起至3月9日止，包含不二家Milky靜岡草莓牛奶糖、森永草莓巧克力餅玩具總動員版、SENJAKU扇雀飴Kitty富士山3種果汁糖、KABAYA Pureral軟糖草莓風味、日東紅茶皇家奶茶草莓風味，萌系包裝可愛又好吃。愛買量販也看準近來台灣掀起一波日本草莓搶購潮，推出市價5折的日本熊本福岡草莓禮盒，3月9日前特價599元，此檔必買！

愛買烘焙團隊也於草莓季推出8款草莓烘焙商品，包括去年單月熱銷3,000盒的「草莓卡士達蛋糕」，網路討論度超高的「草莓水果麵包」，還有超夢幻「草莓奶蓋5吋蛋糕」，CP值都超高。