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連假感受日本味 愛買量販推限定草莓甜點、熊本草莓

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
日本熊本福岡草莓禮盒500g，特價599元。圖／愛買量販提供
日本熊本福岡草莓禮盒500g，特價599元。圖／愛買量販提供

迎接228連假，愛買量販祭出「日本草莓限定零食、烘焙」、「指定700款DM商品滿額點數最高10倍送」和「200款商品買1送1」等促銷優惠，不想到景點塞車人擠人，悠閒到賣場來一趟美好的春日假期。

草莓季絕不能錯過日本品牌推出五花八門的草莓風味商品，今年愛買量販引進商品數比去年多6成，即日起至3月9日止，包含不二家Milky靜岡草莓牛奶糖、森永草莓巧克力餅玩具總動員版、SENJAKU扇雀飴Kitty富士山3種果汁糖、KABAYA Pureral軟糖草莓風味、日東紅茶皇家奶茶草莓風味，萌系包裝可愛又好吃。愛買量販也看準近來台灣掀起一波日本草莓搶購潮，推出市價5折的日本熊本福岡草莓禮盒，3月9日前特價599元，此檔必買！

愛買烘焙團隊也於草莓季推出8款草莓烘焙商品，包括去年單月熱銷3,000盒的「草莓卡士達蛋糕」，網路討論度超高的「草莓水果麵包」，還有超夢幻「草莓奶蓋5吋蛋糕」，CP值都超高。

即日起至3月9日愛買更同步推出烘焙、沖泡飲品、餅乾點心和午茶用具小家電商品促銷優惠，共700款，HAPPYGO會員獨享指定DM頁面品項單筆滿100元點數最高10倍送，最高賺300點HAPPYGO點數。購買沖泡咖啡/茶/穀粉DM指定商品單筆滿388元送40元現金折價券，單筆最高送200元。另外，228連假愛買也推出多款民眾最愛商品買1送1，包含冰冰好料理豬肉熟水餃系列、雀巢金牌咖啡重焙拿鐵系列、得意的一天國民黃金調合油等總共200款，年再後讓民眾省一波。

草莓卡士達蛋糕，售價95元。圖／愛買量販提供
草莓卡士達蛋糕，售價95元。圖／愛買量販提供
草莓奶蓋5吋蛋糕，售價120元。圖／愛買量販提供
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草莓水果麵包，2個售價65元。圖／愛買量販提供
草莓水果麵包，2個售價65元。圖／愛買量販提供
不二家Milky靜岡草莓牛奶糖，售價89元。圖／愛買量販提供
不二家Milky靜岡草莓牛奶糖，售價89元。圖／愛買量販提供
KABAYA Pureral草莓軟糖，售價69元。圖／愛買量販提供
KABAYA Pureral草莓軟糖，售價69元。圖／愛買量販提供
日東紅茶皇家奶茶草莓風味，特價185元。圖／愛買量販提供
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