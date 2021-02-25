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亞太電信搶攻Podcast浪潮！「Gt電子書」500小時有聲書聽到飽日付4元有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
亞太電信「Gt電子書」搶搭Podcast有聲內容熱潮，全新推出影音專區，首波提供逾500小時Podcast等有聲內容。圖／亞太電信提供
亞太電信「Gt電子書」搶搭Podcast有聲內容熱潮，全新推出影音專區，首波提供逾500小時Podcast等有聲內容。圖／亞太電信提供

228連假宅在家追劇、聽Podcast也不錯，亞太電信旗下超過4.5萬本藏書量的「Gt電子書」重磅改版，全新推出影音專區，首波提供逾500小時Podcast等有聲內容，邀集暢銷作家劉軒、旅行作家謝哲青等人氣名家進駐，月付99元就能聽到飽、讀到飽，相當於一日4元有找；OTT服務「Gt TV」日付不到5元就能盡賞數百部院線強片、150台電視頻道、4K高畫質影音內容，也是5G用戶最喜愛的加值服務之一。

亞太電信「Gt電子書」搶搭超夯Podcast有聲內容熱潮，影音專區首波精選超過500個小時有聲內容單元，包括暢銷作家劉軒《劉軒透心課系列》、旅行作家謝哲青《謝哲青的文藝復興十二講》、知名企業講師謝文憲《職場總教練》等，涵蓋心靈勵志、歷史美學、職場關係等內容。亞太電信表示，「Gt電子書」去年最受歡迎的前三名為財經企管、小說和心靈勵志，除了不定期更新書籍陣容之外，還能無限瀏覽《商業週刊》、《鏡週刊》、《財訊》等當期雜誌，月付99元、買12個月再贈1個月，支援Android、iOS雙平台。

亞太電信「Gt TV」強攻5G娛樂市場，積極攜手內容商與平台商推出4K多視角直播影音串流服務，並不定期上架電影、動畫、韓劇等，為了回饋用戶，月付139元看到飽優惠價再延長，每天僅5元有找，即可爽看全球破億票房喜劇《行動代號：熱狗》、日本恐怖《犬鳴村》等美日院線強片。

此外，亞太電信數位門市的299資費可享4G不限速上網吃到飽、網外及市話暢打500分鐘，是外送員拚經濟、省荷包的首選；免綁約的88資費則推薦給家中有國中、國小學生的家長們，內含8GB流量高速上網、網內通話免費，超量後速度為3Mbps上網吃到飽，通訊軟體LINE可傳送近8,000萬字、16萬張照片。亞太電信數位門市首創「立碼驗」功能，透過便利商店KIOSK智慧機台即可進行身分驗證，並透過宅配或全家、萊爾富購卡，連假期間24小時都可以申辦門號，最快10分鐘就能完成開通。

亞太電信「Gt TV」月付139元看到飽優惠價再延長，每天僅5元有找即可爽看美日院線強片。圖／亞太電信提供
亞太電信「Gt TV」月付139元看到飽優惠價再延長，每天僅5元有找即可爽看美日院線強片。圖／亞太電信提供

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