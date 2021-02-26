宅生活當道，在家追劇吃零食也要很講究

受到疫情影響，除了戴口罩、保持社交距離等防疫措施之外，許多企業也相繼實施階段性居家上班政策，使得國人待在家中時間變得更多、更長；宅生活當道，宅食新潮流竄起，人們開始追求不同的感官新刺激，藉由口腹之樂，平衡一連串無法預知變化的生活樣貌。

待在家中，不論是工作、看書、或是追劇，當然最缺少不了的重要夥伴，便是「零食」了吧！市場上零食口味千變萬化，經典品牌也卯足全力不斷推陳出新，搶佔市場大餅，讓零食選擇不僅多元新潮，更吃得很講究。

其中，最令人驚艷的是陪伴每個台灣人童年的經典零食品牌「蝦味先」，除了大人小孩都愛吃之外，這次更為了滿足年輕人追求多變的心情、喜歡「無辣不歡」的味覺刺激，推出讓網友激推、吃過的人都愛不釋口的「麻辣口味」。

蝦味先「麻辣口味」，一推出即擄獲人心，從貨架上經常銷售一空的盛況，可想見新口味的超高人氣。 圖／蝦味先提供

貨架上火紅色的鮮豔包裝，十分引人注目，讓人在零食櫃一片眼花撩亂的茫茫大海之中，一眼就能看見，尤其那黑底反紅的「麻辣」2字，更讓人無法控制下意識伸手去拿的慾望；當打開包裝的瞬間，撲鼻而來的香氣，令人食指大動，馬上口水直流，入口後的八角、花椒等香氣迅速擴散在嘴裡，香脆回韻之中，又挾帶著多層次的椒麻微辣口感，ㄙㄨㄚˋ嘴的魔力跟經典原味一樣，讓人一口接一口完全停不下來！

相信大家都還記得小時候與家人們相聚在家中看電視時，一人一根的分享著原味口味的蝦味先，這是國人兒時共同的快樂回憶；隨著年齡增長，我們挑選零食除了講究安心品牌與懷舊口味之外，也會不斷嘗新、並找尋自己所喜歡的口味，蝦味先這次所推出的「麻辣口味」，獨特的口感與香氣，一同承襲了兒時記憶，也增添了許多大人味的成熟感覺，深受家人與周遭朋友的喜愛。

家庭新寵，成堆的零食山最先拆封的一定是這味！ 圖／蝦味先提供

「蝦味先」使用烘烤非油炸的製作過程，是家長為孩子選購零食最在意的一環，而新推出的「麻辣口味」以相同的烘烤製程，增添了香、麻、辣繽紛口感，宅在家打怪、追劇一整晚，吃完一包意猶未盡，也不會口乾舌燥、臟腑上火！

這誘人的零食夥伴，不用大排長龍也不需要等待預購，在街頭巷尾隨處可見的7-eleven或是超市全聯、頂好，以及量販通路大潤發、愛買通通都有！不論是消除在家上班的煩悶、解決夜半的嘴饞、追劇的好搭檔，今年討論度最高的潮零食「麻辣口味」蝦味先，絕對是乎哩呷袂先的第一選擇！