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「閃電針」參上！百年靈 X Deus Ex Machina 活力結盟

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
上市前四周，將在百年靈官方網站www.breitling.com獨家販售，還可獲贈精美的限量版Deus咖啡桌畫冊與獨家帆布手提袋。圖 / 百年靈提供。
上市前四周，將在百年靈官方網站www.breitling.com獨家販售，還可獲贈精美的限量版Deus咖啡桌畫冊與獨家帆布手提袋。圖 / 百年靈提供。

聯名合作總能為兩個擁有相似理念的品牌跨界擦出新火花，瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）宣布，將與澳洲生活風格品牌Deus Ex Machina合作，推出一只Top Time Deus限量腕表，同時再加碼宣布：品牌也將成為Deus Swank拉力賽官方指定計時，為開春帶來嶄新能量。

百年靈執行長Georges Kern表示，腕表是為了崇尚風格、目標和行動的活力人士打造，不僅適合摩托車手、滑雪者、衝浪者，更適合擁抱數位生活的人所獻上，Deus Ex Machina品牌創始人Dare Jennings也指出，Deus的品牌哲學讓人聯想到過往包含摩托車、衝浪、滑板等戶外生活風格被推向嚴謹派的年代，他並認為，所為的「Deus」精神，正是包羅萬象。

為了凸顯動感、冒險不失優雅的生活風格，腕表使用了賽車風格的小牛皮表帶。銀色面盤上的黃、橘多色細節，帶有弧形角度的計時小表盤，以及Deus的名言「燃料為我信仰（in benzin veritas）」。41毫米的精鋼表殼，底蓋上復古風摩托車手飛速疾行的圖像，出自Deus創意總監Carby Tuckwell的手筆，同時百年靈23型機芯並通過瑞士天文台（COSC）認證，動力儲存可達48小時。

最特別的莫過於閃電形指針，帶來速度與風格的聯想，表款限量1,500只；上市前四周，將在百年靈官方網站www.breitling.com獨家販售，第29天後則將於全球零售通路上市。線上購買還可獲贈精美的限量版Deus咖啡桌畫冊與獨家帆布手提袋，老話一句，「早買早享受」。

百年靈（Breitling）TOP TIME DEUS限量版腕表，閃電形的計時大秒針，動感而復古。圖 / 百年靈提供。
百年靈（Breitling）TOP TIME DEUS限量版腕表，閃電形的計時大秒針，動感而復古。圖 / 百年靈提供。
底蓋上復古風摩托車手飛速疾行的圖像，出自Deus創意總監 Carby Tuckwell的手稿。圖 / 百年靈提供。
底蓋上復古風摩托車手飛速疾行的圖像，出自Deus創意總監 Carby Tuckwell的手稿。圖 / 百年靈提供。
百年靈與澳洲生活風格品牌合作Deus Ex Machina，為品牌帶來摩托車、滑板、滑雪的更多戶外運動DNA。圖 / 百年靈提供。
百年靈與澳洲生活風格品牌合作Deus Ex Machina，為品牌帶來摩托車、滑板、滑雪的更多戶外運動DNA。圖 / 百年靈提供。
創立於2006年的澳洲品牌Deus Ex Machina以客製化摩托車起家，其理念為：身體力行的樂趣勝過單只擁有財物。圖 / 百年靈提供。
創立於2006年的澳洲品牌Deus Ex Machina以客製化摩托車起家，其理念為：身體力行的樂趣勝過單只擁有財物。圖 / 百年靈提供。

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