快訊

獨／疑涉炒股風波 台蠟董座遭調查局約談

中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「排球少年餐廳」快閃西門！翔陽、影山陪你一起吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
環境中處處可見到排球少年！！的相關元素。記者陳睿中／攝影
環境中處處可見到排球少年！！的相關元素。記者陳睿中／攝影

曾經多次推出快閃主題、位於誠品生活武昌店的「FANFANS CAFÉ粉粉快閃主題餐廳」，自即日起至3月25日期間，限時推出「排球少年！！」主題餐廳，以全國大賽舞台作為背景，推出4款主題餐點與副餐，還有日向翔陽、影山飛雄等眾多角色陪伴身旁，並有各式各樣的週邊商品可供挑選，滿足粉絲的心。

由漫畫家古館春一所創作的「排球少年！！」，自2012年連載至2020年，描述男主角日向翔陽的排球奮鬥之路，乃是極受歡迎的運動少年漫畫，在日本與台灣皆有廣大的支持讀者，亦有改編成動畫上映。

此次所推出的「排球少年！！主題餐廳」，以全國大賽舞台的第四季作為主體空間設置，不僅可以見到烏野高中、白鳥澤學園、青葉城西高校、音駒高中等眾多名校的代表性角色，牆壁上也高掛有烏野、音駒、梟谷的球員制服，還有熱血性十足的「飛べ」應援旗。同時還可見到日向翔陽、影山飛雄在球網前共同發動「怪人快攻」的經典畫面，亦有眾多經典球員的人形立牌可供合照。除此之外，餐桌上桌牌也是使用排球記分板，各式各樣的小物與設計，都能讓粉絲沉浸在排球少年的世界之中。

針對餐點部份，共有4種主餐、4種副餐、甜點以及6款主題飲品。每套餐點均是對應角色們的喜好所設計，每款餐點均會有角色插卡。例如「溫泉蛋豬肉咖哩飯」乃是影山飛雄的最愛，每份250元；日向翔揚則對應「親子丼定食」，每份250元。至於音駒的黑尾鐵朗，則是「鹽烤秋刀魚定食」，每份270元。而月島螢則呼應「草莓蛋糕」，每份160元。另外搭配飲品，還會有12款角色杯墊與多款吸管套，適合粉絲收藏。

餐廳外圍亦規劃有週邊商品去，包括有限量T恤、帽子、壓克力夜燈、抱枕、角色立牌等眾多選擇，兼具實用性與收藏性。粉絲只要在指定預約網站預約用餐，還可獲得預定禮品。

透過人形立牌與排球網，完整重現「怪人快攻」的英姿。記者陳睿中／攝影
透過人形立牌與排球網，完整重現「怪人快攻」的英姿。記者陳睿中／攝影
親子丼定食，每份250元。記者陳睿中／攝影
親子丼定食，每份250元。記者陳睿中／攝影
烏野、音駒、梟谷的球員制服，令人熱血沸騰。記者陳睿中／攝影
烏野、音駒、梟谷的球員制服，令人熱血沸騰。記者陳睿中／攝影
牆壁上可見到應援旗與各校隊服的裝飾。記者陳睿中／攝影
牆壁上可見到應援旗與各校隊服的裝飾。記者陳睿中／攝影
餐廳中可見到稻荷崎、梟谷等名校球員的人形立牌。記者陳睿中／攝影
餐廳中可見到稻荷崎、梟谷等名校球員的人形立牌。記者陳睿中／攝影
4種主餐，均是對應漫畫角色所設計。記者陳睿中／攝影
4種主餐，均是對應漫畫角色所設計。記者陳睿中／攝影
共推出有6種主題飲品，並有12款的角色杯墊。記者陳睿中／攝影
共推出有6種主題飲品，並有12款的角色杯墊。記者陳睿中／攝影
排球少年！！主題餐廳自即日限時於誠品生活武昌店登場。記者陳睿中／攝影
排球少年！！主題餐廳自即日限時於誠品生活武昌店登場。記者陳睿中／攝影
帆布袋等週邊商品，兼具實用與收藏性。記者陳睿中／攝影
帆布袋等週邊商品，兼具實用與收藏性。記者陳睿中／攝影
草莓蛋糕，每份160元。記者陳睿中／攝影
草莓蛋糕，每份160元。記者陳睿中／攝影
店內提供有多樣化的週邊商品供粉絲選購。記者陳睿中／攝影
店內提供有多樣化的週邊商品供粉絲選購。記者陳睿中／攝影
鹽烤秋刀魚定食，每份270元。記者陳睿中／攝影
鹽烤秋刀魚定食，每份270元。記者陳睿中／攝影

排球 快閃

延伸閱讀

韓國女排姊妹花霸凌同學 永久失去國家代表資格

春節過年連7天「牛排買一送一」！Royal Host樂雅樂台南二店祭優惠，還有飲料無限暢飲

最美甜點！西門全新「白草莓甜點塔、瀑布舒芙蕾」4款夢幻逸品登場，燉飯吃得到白草莓

60歲婦人吃幾口飯就飽 竟是腹中出現「排球大小水泡」

相關新聞

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

屈臣氏「放肆女子節」開跑！700件指定商品第2件5折

3月8日國際婦女節即將到來，各大通路紛紛鎖定「她經濟」強推優惠，屈臣氏即日起至3月24日推出「放肆女子節」，700件指定...

限量20杯！大苑子「許慶良草莓鮮奶酪」僅41間店買得到

喜愛吃草莓的民眾，又有新的選擇了！連鎖手搖飲「大苑子」自2月26日起，將使用新鮮現採的大湖草莓為主角，於全台41間門市限...

晉升女神必備單品！爆乳級比基尼讓你成為全場焦點

新冠疫情(COVID-19)尚未舒緩，但大自然仍隨著春季即將到來，稍來暖意。近日太陽露臉，氣溫也逐漸上升，隨著二二八連假...

BLACKPINK JENNIE加持！Gentle Monster新店成粉絲朝聖打卡景點

BLACKPINK的JENNIE、少女時代成員TIFFANY、MAMAMOO華莎以及男星柳俊烈，齊聚眼鏡品牌Gentle...

連假感受日本味 愛買量販推限定草莓甜點、熊本草莓

迎接228連假，愛買量販祭出「日本草莓限定零食、烘焙」、「指定700款DM商品滿額點數最高10倍送」和「200款商品買1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。