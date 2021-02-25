「排球少年餐廳」快閃西門！翔陽、影山陪你一起吃

曾經多次推出快閃主題、位於誠品生活武昌店的「FANFANS CAFÉ粉粉快閃主題餐廳」，自即日起至3月25日期間，限時推出「排球少年！！」主題餐廳，以全國大賽舞台作為背景，推出4款主題餐點與副餐，還有日向翔陽、影山飛雄等眾多角色陪伴身旁，並有各式各樣的週邊商品可供挑選，滿足粉絲的心。

由漫畫家古館春一所創作的「排球少年！！」，自2012年連載至2020年，描述男主角日向翔陽的排球奮鬥之路，乃是極受歡迎的運動少年漫畫，在日本與台灣皆有廣大的支持讀者，亦有改編成動畫上映。

此次所推出的「排球少年！！主題餐廳」，以全國大賽舞台的第四季作為主體空間設置，不僅可以見到烏野高中、白鳥澤學園、青葉城西高校、音駒高中等眾多名校的代表性角色，牆壁上也高掛有烏野、音駒、梟谷的球員制服，還有熱血性十足的「飛べ」應援旗。同時還可見到日向翔陽、影山飛雄在球網前共同發動「怪人快攻」的經典畫面，亦有眾多經典球員的人形立牌可供合照。除此之外，餐桌上桌牌也是使用排球記分板，各式各樣的小物與設計，都能讓粉絲沉浸在排球少年的世界之中。

針對餐點部份，共有4種主餐、4種副餐、甜點以及6款主題飲品。每套餐點均是對應角色們的喜好所設計，每款餐點均會有角色插卡。例如「溫泉蛋豬肉咖哩飯」乃是影山飛雄的最愛，每份250元；日向翔揚則對應「親子丼定食」，每份250元。至於音駒的黑尾鐵朗，則是「鹽烤秋刀魚定食」，每份270元。而月島螢則呼應「草莓蛋糕」，每份160元。另外搭配飲品，還會有12款角色杯墊與多款吸管套，適合粉絲收藏。