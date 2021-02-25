momo購物網「38女王節」暖身起跑！首波8大品類日精選商品3折起

38婦女節催動「她經濟」再掀狂潮，momo購物網宣布「38女王節」暖身活動起跑，2月27日至3月7日首波強打「8大品類日」，dyson、LA NEW、五月花、船井等品牌精選商品3折起，同時看好女性對於運動賽事熱衷度上升，3月6、7日與臺北富邦勇士打造「Ladies & Braves女孩主題周」，入場就送momo x Braves加油牌、momo獨家禮包（內含momo造型醫療口罩，以及理膚寶水或雅漾保養體驗組），購買3月6日限定套票的球迷還能獲得林志傑經典勇士背號TEE。

momo購物網「38女王節」暖身慶2月28日「家居寢飾日」推出BODYLUV純淨完美蓮蓬頭（含濾芯6入）限時特價1,590元；3月1日「家電下殺日」大放送2,222神券，特價16,888元就可入手dyson Digital Slim Fluffy吸塵器；3月2日「爆殺3C日」推出FAMMIX五合一智慧電子鎖（附安裝）現省2,000元；3月3日「健康樂活日」回饋最高30%；3月4日「日用婦幼日」五月花極柔頂級抽取式衛生紙6袋組特價768元，再送30 momo幣；3月5日「美食吃貨日」整點限量放送5折劵；3月6日「潮流時尚日」強打LA NEW獨家活動組5.4折起；3月7日「美妝女神日」消費滿額即有機會抽鑽石項鍊。

momo購物網「38女王節」暖身慶還有多項好康回饋，包括2月27日活動首日限定「滿額雙重送」，當日累積消費滿3,800元登記送小黑貓NYA帆布手提袋、滿8,800元登記領1.8% momo幣回饋；連假加碼「滿額請吃送肯德基」，2月27日至3月1日單日累積消費滿2,000元登記送肯德基套餐（炸雞1塊+中杯冰紅茶1杯）；還有天天「下單抽好禮」，3月7日前不限金額下單就有機會抽Dior saddle緹花長錢包、富邦勇士簽名T恤。