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7-11號召環保愛地球！每月1日購買CITY系列飲品「使用自帶杯現折5元」
為了持續提倡環保愛地球，7-ELEVEN以CITY系列品牌做起，鼓勵重複使用自帶杯、循環杯合作計畫、包材環保可回收，推出購買現調飲品使用自帶杯現折3元已超過10年，去年較前年減少共600多萬個紙杯與杯蓋。7-ELEVEN宣布自今年3月1日起，未來每月1日當天至7-ELEVEN購買CITY系列飲品憑自帶杯加碼為現折5元，也適用於優惠活動，3月9日前同享CITY全品項第2杯半價（以價低者折）。
7-ELEVEN目前CITY系列飲品使用的杯套、杯架等包裝包材也採用回收再製材質，去年起與社會企業「好盒器」合作展開租借循環杯計畫，已於台南三間門市率先試行，消費者可透過借杯機台，簡單快速操作自行租借環保循環杯，且同樣提供自帶杯優惠，使用後再放回機台，由好盒器協助後續收回、清潔與配送，重複再利用，達到減塑目的。
健康環保意識抬頭，帶動7-ELEVEN「低碳蔬食」相關商品熱賣。7-ELEVEN自有鮮食品牌「天素地蔬」去年11月上市至今已達820店，吸引超過百萬人次購買，以醫院型商圈賣最好，除了素食客之外，也受到許多女性粉領族喜愛。
7-ELEVEN「天素地蔬」即日起推出新品「松露風味野菇烘蛋捲餅」，墨西哥餅皮包覆加入外國進口松露香料熬煮的白醬，搭配綜合野菇及摩佐乳酪片增添香氣，售價52元；另一款「塔香杏鮑菇藜麥飯糰」以塔香風味做主味系，拌炒咬勁十足的杏鮑菇入餡，飯體加入高營養價值的藜麥，不含五辛蛋奶及動物性成分，為全蔬食商品，售價39元。
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