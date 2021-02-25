快訊

東協的背叛：認可「緬甸政變」？印尼外長密會軍政府

確診次日再驗…全數核酸皆為陰性 陳時中直呼：真的很怪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-11號召環保愛地球！每月1日購買CITY系列飲品「使用自帶杯現折5元」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自今年3月1日起，每月1日當天購買CITY系列飲品使用自帶杯現折5元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年3月1日起，每月1日當天購買CITY系列飲品使用自帶杯現折5元。圖／7-ELEVEN提供

為了持續提倡環保愛地球，7-ELEVEN以CITY系列品牌做起，鼓勵重複使用自帶杯、循環杯合作計畫、包材環保可回收，推出購買現調飲品使用自帶杯現折3元已超過10年，去年較前年減少共600多萬個紙杯與杯蓋。7-ELEVEN宣布自今年3月1日起，未來每月1日當天至7-ELEVEN購買CITY系列飲品憑自帶杯加碼為現折5元，也適用於優惠活動，3月9日前同享CITY全品項第2杯半價（以價低者折）。

7-ELEVEN目前CITY系列飲品使用的杯套、杯架等包裝包材也採用回收再製材質，去年起與社會企業「好盒器」合作展開租借循環杯計畫，已於台南三間門市率先試行，消費者可透過借杯機台，簡單快速操作自行租借環保循環杯，且同樣提供自帶杯優惠，使用後再放回機台，由好盒器協助後續收回、清潔與配送，重複再利用，達到減塑目的。

健康環保意識抬頭，帶動7-ELEVEN「低碳蔬食」相關商品熱賣。7-ELEVEN自有鮮食品牌「天素地蔬」去年11月上市至今已達820店，吸引超過百萬人次購買，以醫院型商圈賣最好，除了素食客之外，也受到許多女性粉領族喜愛。

7-ELEVEN「天素地蔬」即日起推出新品「松露風味野菇烘蛋捲餅」，墨西哥餅皮包覆加入外國進口松露香料熬煮的白醬，搭配綜合野菇及摩佐乳酪片增添香氣，售價52元；另一款「塔香杏鮑菇藜麥飯糰」以塔香風味做主味系，拌炒咬勁十足的杏鮑菇入餡，飯體加入高營養價值的藜麥，不含五辛蛋奶及動物性成分，為全蔬食商品，售價39元。

7-ELEVEN持續提倡環保愛地球，從CITY系列飲品做起，鼓勵重複使用自帶杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN持續提倡環保愛地球，從CITY系列飲品做起，鼓勵重複使用自帶杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「天素地蔬」即日起推出新品「松露風味野菇烘蛋捲餅」與「塔香杏鮑菇藜麥飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「天素地蔬」即日起推出新品「松露風味野菇烘蛋捲餅」與「塔香杏鮑菇藜麥飯糰」。圖／7-ELEVEN提供

藜麥 品牌

延伸閱讀

金門縣府與環保署合作 海廢寶特瓶成功再製「潯寶衣」

禁用衛生棉條：墨西哥限制女性月經的「首都減塑令」？

忘了可以用租的！北市賣場推「環保袋自動租借機」

南京減塑 超市提供有償環保袋

相關新聞

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

「排球少年餐廳」快閃西門！翔陽、影山陪你一起吃

曾經多次推出快閃主題、位於誠品生活武昌店的「FANFANS CAFÉ粉粉快閃主題餐廳」，自即日起至3月25日期間，限時推...

momo購物網「38女王節」暖身起跑！首波8大品類日精選商品3折起

38婦女節催動「她經濟」再掀狂潮，momo購物網宣布「38女王節」暖身活動起跑，2月27日至3月7日首波強打「8大品類日...

7-11號召環保愛地球！每月1日購買CITY系列飲品「使用自帶杯現折5元」

為了持續提倡環保愛地球，7-ELEVEN以CITY系列品牌做起，鼓勵重複使用自帶杯、循環杯合作計畫、包材環保可回收，推出...

背出低調的文藝氣息！agnès b.春夏束口包優雅百搭

隨身攜帶的包包除了外觀要好看之外，方便使用也是很重要的一個考量點。對比於其他類型設計，「抽繩束口」細節很能滿足使用上的便...

《明星養老院》笑中帶淚的感人劇情 跨世代熟齡議題 一次演給你

娛樂教父王偉忠舞台劇《明星養老院》，高雄首演一票難求大獲好評，藝人賴佩霞更感動說「《明星養老院》讓我想到以前最風光的歌舞秀，這是一個美好的未來！」本劇將在4月2、3日於臺中國家歌劇院、及8月20、21、22日於台北國父紀念館展開華麗巡演，目前台中場早鳥優惠購票已售出七成，最後席次倒數計時中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。