背出低調的文藝氣息！agnès b.春夏束口包優雅百搭

隨身攜帶的包包除了外觀要好看之外，方便使用也是很重要的一個考量點。對比於其他類型設計，「抽繩束口」細節很能滿足使用上的便利性，而且又具備足夠安全性，是許多人買包時會被吸引的一大誘因。agnès b.今年春夏推出一系列新的包款，當中有不少就使用了「抽繩束口」設計，搭配簡約好搭的外型與配色甚至是環保元素，完美呼應本季「Give Love」的靈感主軸。

全新打造的EDiE皮革包採用束口式設計，以柔軟輕盈的羊皮製成，外型簡單大方，可愛的皺褶細節增添視覺層次。總共提供三種尺寸，有適合春夏、汲取自60年代靈感的明亮黃、綠色，也有永不過時的白、黑色選。而另一款環保迷你肩背包，則是用符合環保永續的滌塔夫（Polyester Taffeta）面料製成，並將聚酯材料在生產過程中產出的薄膜廢料回收再利用於包款中，整體輕盈好攜帶，抽繩束口的袋口也兼顧功能性，很適合外出旅遊時使用。