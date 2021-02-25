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背出低調的文藝氣息！agnès b.春夏束口包優雅百搭

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
全新打造的EDiE皮革包採用束口式設計，以柔軟輕盈的羊皮製成，外型簡單大方，可愛的皺褶細節增添視覺層次。圖／agnès b.提供
全新打造的EDiE皮革包採用束口式設計，以柔軟輕盈的羊皮製成，外型簡單大方，可愛的皺褶細節增添視覺層次。圖／agnès b.提供

隨身攜帶的包包除了外觀要好看之外，方便使用也是很重要的一個考量點。對比於其他類型設計，「抽繩束口」細節很能滿足使用上的便利性，而且又具備足夠安全性，是許多人買包時會被吸引的一大誘因。agnès b.今年春夏推出一系列新的包款，當中有不少就使用了「抽繩束口」設計，搭配簡約好搭的外型與配色甚至是環保元素，完美呼應本季「Give Love」的靈感主軸。

全新打造的EDiE皮革包採用束口式設計，以柔軟輕盈的羊皮製成，外型簡單大方，可愛的皺褶細節增添視覺層次。總共提供三種尺寸，有適合春夏、汲取自60年代靈感的明亮黃、綠色，也有永不過時的白、黑色選。而另一款環保迷你肩背包，則是用符合環保永續的滌塔夫（Polyester Taffeta）面料製成，並將聚酯材料在生產過程中產出的薄膜廢料回收再利用於包款中，整體輕盈好攜帶，抽繩束口的袋口也兼顧功能性，很適合外出旅遊時使用。

兩款包都走素面設計風格，只在包身上配有agnès b.的優雅Logo字體，低調的文藝氣息也更提升了實用度。

環保束口肩背包(綠) ，4,580元。圖／agnès b.提供
環保束口肩背包(綠) ，4,580元。圖／agnès b.提供
環保束口肩背包(深藍)，4,580元。圖／agnès b.提供
環保束口肩背包(深藍)，4,580元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(小)，9,580元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(小)，9,580元。圖／agnès b.提供
全新打造的EDiE皮革包採用束口式設計，以柔軟輕盈的羊皮製成，外型簡單大方，可愛的皺褶細節增添視覺層次。圖／agnès b.提供
全新打造的EDiE皮革包採用束口式設計，以柔軟輕盈的羊皮製成，外型簡單大方，可愛的皺褶細節增添視覺層次。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(小)，9,580元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(小)，9,580元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(中)，10,580元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(中)，10,580元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(大)，13,280元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(大)，13,280元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(大)，13,280元。圖／agnès b.提供
EDiE肩背包(大)，13,280元。圖／agnès b.提供
總共提供三種尺寸，有適合春夏、汲取自60年代靈感的明亮黃、綠色，也有永不過時的白、黑色選。圖／agnès b.提供
總共提供三種尺寸，有適合春夏、汲取自60年代靈感的明亮黃、綠色，也有永不過時的白、黑色選。圖／agnès b.提供

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