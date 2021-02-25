叫你阿公出來啊！浪琴青銅復刻潛水時計 老派才是王道

懷舊有時是一種情懷，是對過去美好年代的追思。但懷舊不代表不往前看，經典的設計，總能從舊時代中汲取靈感，並在新時代的精工水準、技術力下，帶來更為美妙的愛物體驗。瑞士鐘表品牌浪琴（LONGINES）重新演繹1960年的古董潛水表款，帶來一只結合青銅與湖水綠的Lengend Diver復刻潛水表，像從阿公的金庫裡、撈出家傳之寶。

防水在當代工業水準，動輒以50、100、200米的規格存在於現代潛水腕表中，但在上一世紀，能防止水氣侵擾腕表，卻是劃時代的技術力展現。浪琴選用會隨時間蛻變外質的青銅以為表殼，並搭配上湖水綠的深邃漸層面盤、仿古的飛翼沙漏式Logo、略帶弧度的藍寶石水晶鏡面，還原舊時代的風貌。