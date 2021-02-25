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叫你阿公出來啊！浪琴青銅復刻潛水時計 老派才是王道

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
深邃的漸層湖水綠面盤，六點鐘方向的automatic草寫字樣與12點鐘雙翼沙漏Logo，帶來過往年代的懷舊氣氛。圖 / 浪琴表提供。
深邃的漸層湖水綠面盤，六點鐘方向的automatic草寫字樣與12點鐘雙翼沙漏Logo，帶來過往年代的懷舊氣氛。圖 / 浪琴表提供。

懷舊有時是一種情懷，是對過去美好年代的追思。但懷舊不代表不往前看，經典的設計，總能從舊時代中汲取靈感，並在新時代的精工水準、技術力下，帶來更為美妙的愛物體驗。瑞士鐘表品牌浪琴（LONGINES）重新演繹1960年的古董潛水表款，帶來一只結合青銅與湖水綠的Lengend Diver復刻潛水表，像從阿公的金庫裡、撈出家傳之寶。

防水在當代工業水準，動輒以50、100、200米的規格存在於現代潛水腕表中，但在上一世紀，能防止水氣侵擾腕表，卻是劃時代的技術力展現。浪琴選用會隨時間蛻變外質的青銅以為表殼，並搭配上湖水綠的深邃漸層面盤、仿古的飛翼沙漏式Logo、略帶弧度的藍寶石水晶鏡面，還原舊時代的風貌。

然而新一代的機械機芯則可與昔日相提並論？L888.5機芯（ETA A31.L11）具備不受磁力影響的「矽材質游絲」，動力儲存則為64小時，同時防水性能可達300米，海灘、深潛？皆能遊刃有餘。搭配青銅表殼的棕色皮表帶，像是阿公舊衣櫥裡的訂製西裝，但你也可以選擇新時代的ready to wear：綠色尼龍Nato表帶，輕快、明亮，好造型。想裝老、想扮潮？自由決定。

旋入式精鋼後底蓋，刻有蛙人潛水圖騰，並註記了防水與表款型號。圖 / 浪琴表提供。
旋入式精鋼後底蓋，刻有蛙人潛水圖騰，並註記了防水與表款型號。圖 / 浪琴表提供。
新一代的L888.5機芯（ETA A31.L11）具備不受磁力影響的「矽材質游絲」，動力儲存則為64小時，同時防水性能可達300米。圖 / 浪琴表提供。
新一代的L888.5機芯（ETA A31.L11）具備不受磁力影響的「矽材質游絲」，動力儲存則為64小時，同時防水性能可達300米。圖 / 浪琴表提供。
瑞士鐘表品牌浪琴（LONGINES）重新演繹1960年的古董潛水表款，帶來一只結合青銅與湖水綠的Lengend Diver復刻潛水表，像從阿公的金庫裡、撈出家傳之寶。圖 / 浪琴表提供。
瑞士鐘表品牌浪琴（LONGINES）重新演繹1960年的古董潛水表款，帶來一只結合青銅與湖水綠的Lengend Diver復刻潛水表，像從阿公的金庫裡、撈出家傳之寶。圖 / 浪琴表提供。
浪琴表Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，除了棕色皮表帶，另附贈一條綠色NATO表帶，可自由替換造型，96,800元。圖 / 浪琴表提供。
浪琴表Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，除了棕色皮表帶，另附贈一條綠色NATO表帶，可自由替換造型，96,800元。圖 / 浪琴表提供。

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