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《明星養老院》笑中帶淚的感人劇情 跨世代熟齡議題 一次演給你

聯合新聞網 / 聯合數位文創
《明星養老院》探討熟齡世代如何找回生命光環。圖／金星文創提供
《明星養老院》探討熟齡世代如何找回生命光環。圖／金星文創提供

《明星養老院》探討熟齡世代如何找回生命光環。圖／金星文創提供
《明星養老院》探討熟齡世代如何找回生命光環。圖／金星文創提供

娛樂教父王偉忠舞台劇《明星養老院》，高雄首演一票難求大獲好評，藝人賴佩霞更感動說「《明星養老院》讓我想到以前最風光的歌舞秀，這是一個美好的未來！」本劇將在4月2、3日於臺中國家歌劇院、及8月20、21、22日於台北國父紀念館展開華麗巡演，目前台中場早鳥優惠購票已售出七成，最後席次倒數計時中。

現今熟齡議題的討論早已跨越世代，高雄首演許多觀眾都是帶著父母或長輩一同前來欣賞演出，其中最小的有10歲小朋友，一散場就急著想來前台分享自己看戲心情「這是一齣突然悲傷，又突然好笑的戲。」一位96歲行動不便的爺爺，在高雄最終場拿著聯合報的報導說「不管花多少錢，都想看到這齣戲」，在完售的狀況下，爺爺仍一直等在票口，前台志工感動的說好像看到自己的老父親，於是讓出票卷給他，圓了爺爺再年輕一次的夢。

《明星養老院》由郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠和Alizabeth娘娘主演，描述曾經紅極一時的資深明星們共居生活，探討熟齡世代如何找回生命光環。王偉忠說「老並不可怕，可怕的是孤獨跟寂寞，以及失去了對自己的認同、價值的肯定。希望透過《明星養老院》帶給觀眾共鳴及陪伴，學會『做自己的明星』，重溫生命每個起伏帶來的感動與能量！」購票請上 udn售票網

【演出資訊】

臺中國家歌劇院 大劇院

2021/4/2(五) 19:30

2021/4/3(六) 14:30

台北 國父紀念館

2021/8/20(五)19:30

2021/8/21(六)14:30、19:30

2021/8/22(日)14:30

購票： udn售票網

國家歌劇院 紀念館

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