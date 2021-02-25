連假看微縮展 玉山銀行e.Fingo會員享優惠

微縮最強組合「山田卓司×鄭鴻展」首度攜手於華山展60件台日精選之作，「微縮人生特展」自開展以來在模型圈討論度極高，到展觀看的微縮迷、模型控反應叫好叫座，對於展覽現場根據兩位大師作品打造出充滿昭和風的現場氛圍，紛紛表示很有一秒到日本的感覺，讓人有如身陷在日本遊歷觀光。

日本微縮「電視冠軍-情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，各自以微縮技法用心刻畫、微型化豐富的人物表情和營造情景感受，保留永恆的感動瞬收於六十件特選作品當中，在毫釐之間如實呈現出幾可亂真的微縮世界，試圖帶領民眾回到封塵已久的泛黃憶事裡，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。邀請民眾前往感受經歷微縮視界，來場奇幻驚喜小人國旅程！

即日起至2月28日止，玉山銀行e.Fingo會員於udn售票網線上購票，可享購票９折優惠，活動詳情請上「玉山銀行e.Fingo」官方網站查詢。呼籲消費者趁此優惠再把握連假時光，呼朋引伴至華山文創園區看模型、品日本昭和味。