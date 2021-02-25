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連假看微縮展 玉山銀行e.Fingo會員享優惠

聯合新聞網 / 聯合數位文創
微縮人生特展，展場環境，呈現出濃濃的日本昭和風味，展覽將於4/5閉展，民眾把握時間進展觀看。圖／聯合數位文創提供
微縮人生特展，展場環境，呈現出濃濃的日本昭和風味，展覽將於4/5閉展，民眾把握時間進展觀看。圖／聯合數位文創提供

微縮最強組合「山田卓司×鄭鴻展」首度攜手於華山展60件台日精選之作，「微縮人生特展」自開展以來在模型圈討論度極高，到展觀看的微縮迷、模型控反應叫好叫座，對於展覽現場根據兩位大師作品打造出充滿昭和風的現場氛圍，紛紛表示很有一秒到日本的感覺，讓人有如身陷在日本遊歷觀光。

日本微縮「電視冠軍-情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，各自以微縮技法用心刻畫、微型化豐富的人物表情和營造情景感受，保留永恆的感動瞬收於六十件特選作品當中，在毫釐之間如實呈現出幾可亂真的微縮世界，試圖帶領民眾回到封塵已久的泛黃憶事裡，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。邀請民眾前往感受經歷微縮視界，來場奇幻驚喜小人國旅程！

即日起至2月28日止，玉山銀行e.Fingo會員於udn售票網線上購票，可享購票９折優惠，活動詳情請上「玉山銀行e.Fingo」官方網站查詢。呼籲消費者趁此優惠再把握連假時光，呼朋引伴至華山文創園區看模型、品日本昭和味。

●「微縮人生特展」將於4月5日閉展，請民眾把握機會前往觀看。購票請上 udn售票網，展覽詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢，客服專線請洽（02）7721-6955 #2

日本 玉山銀行

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