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RAW主廚江振誠精選 青森手工蘋果蠟燭首度輸出海外
RAW主廚江振誠2019年開始擔任日本青森縣觀光推廣大使，持續分享關於青森的人事物；先前便曾在RAW六週年前夕，還推出青森套餐，讓因疫情無法親身到青森旅遊的朋友們走入圖像中的意境。
在江振誠的精選下，日本青森手工蘋果蠟燭也來到台灣，於RAW Shop官網獨家販售，這也是青森手工蘋果蠟燭首度輸出海外。
青森手工蘋果蠟燭萃取自蜂巢的蜜蠟，純天然、無香，也沒有添加多餘化學物，在青森當地手工製作，很適合成為逼真又俏皮的家中擺飾。
青森手工蘋果蠟燭呈現天然而逼真的紅頻果色澤，高5.5公分，寬6公分，可持續燃燒14個小時。
除了青森手工蘋果蠟燭外，RAW Shop官網也販售RAW獨家聯名商品，以及多項來自RAW原創設計的T恤、帽子、購物袋…等，以及由江振誠獨家簽名的書籍《八角哲學》英文版。
RAW Shop的成立宗旨，是希望RAW不僅是一間餐廳，更渴望成為一個展現台灣美好的舞台：「我們將自己定位為生活風格的空間，除了提供有趣又迷人的環境和料理，令用餐者得到味覺的滿足，也將各式創意和設計突破極限。」
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