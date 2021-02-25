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曾之喬靠「洗臉」養出完美雞蛋肌！限制時間洗完才有用

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
曾之喬提醒，洗臉前要將綿密泡泡搓起，才能帶掉過多油脂、髒污。圖／專科提供
曾之喬提醒，洗臉前要將綿密泡泡搓起，才能帶掉過多油脂、髒污。圖／專科提供

最重視保養的「美肌霸主」曾之喬，近期人氣不減，工作依然很多，戲劇、代言、社群都經營得有聲有色，日前她宣布成為日系潔顏品牌專科全新代言人，以白色背心搭配完美雞蛋肌現身，而她強調，自己保養最重要的就是「清潔」。

喬喬擁有好肌膚，卻也不是一時半刻就能擁有，重視著保養的她，提到保養最重要是洗好臉、防止毛孔阻塞，才是真正的保養之道，過年期間她讓自己的「食量正常發揮」，也胖了2、3公斤，但要維持肌膚的水嫩感，最重要是把臉洗乾淨。

提到洗臉，曾之喬表示除非使用非起泡型的洗臉產品，否則在洗臉時，一定要搓出綿密泡沫，才不會間接的傷害肌膚。並提醒大家，許多人覺得洗臉要洗得夠久才夠乾淨，但其實洗臉時間要夠精準，她透露自己通常控制搓揉在1分鐘內，因為洗得過於乾淨，反而造成皮膚敏感的問題。

專科超微米潔顏乳也全面升級，透過5倍細緻超濃密泡泡帶掉臉上髒汙，不僅帶走多餘油脂，同時持續為肌膚注入保濕力，針對不同膚質的粉絲更貼心的推出三款經典藍、彈潤粉、亮泥白，從一般肌膚到油膩肌膚都有對應的洗臉神器。

專科超微米潔顏乳：經典藍一般肌膚／彈潤粉一般肌、微乾肌／亮泥白油肌&男性使用（圖左至右），120g／159元。圖／專科提供
專科超微米潔顏乳：經典藍一般肌膚／彈潤粉一般肌、微乾肌／亮泥白油肌&男性使用（圖左至右），120g／159元。圖／專科提供
曾之喬演繹專科超微米潔顏乳，帶給肌膚清爽好氣色。圖／專科提供
曾之喬演繹專科超微米潔顏乳，帶給肌膚清爽好氣色。圖／專科提供

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