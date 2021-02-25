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新竹SOGO日本展登場 打造原汁原味日本商店街

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
溫泉勝地別府人氣美食安藤炒麵首次於新竹登場。圖／新竹SOGO提供
溫泉勝地別府人氣美食安藤炒麵首次於新竹登場。圖／新竹SOGO提供

228連假將至，新竹SOGO今舉辦日本展，邀來超過30家廠商聯袂參展，打造原汁原味日本商店街，有最道地的美食、精湛工藝品及日系雜貨，一解民眾想出國遊日本的心。

今年元宵節新竹SOGO特別募集近200顆彩繪燈籠，在6樓椰林廣場打造超美花燈區，民眾除可拍照打卡，還能參加數位猜燈謎，將有機會抽中「開蘭行旅雙人住宿券」。

另外，新竹在地兩組藝文團體也會在本周末帶來精采演出，27日菲揚飛揚舞蹈團將於椰林廣場展現精湛舞技；28日國達民俗偶戲文物館的老師將與民眾一起探索掌中世界。

此次日本展有初次在新竹登場的「鶴一家拉麵」，使用日本大骨熬製的濃郁湯頭，喜愛橫濱系拉麵的拉麵老饕千萬不能錯過；溫泉別府持續30年最受歡迎的「安藤亭」也首度來到新竹，用鐵板現點現炒的「安藤炒麵」是大分當地人氣第一的美食；還有「牛嶋」現烤A5和牛串；「浪花永吉堂」推出現烤糰子、各式大福等超人氣日式甜點等。

除了美食，還有出自職人之手的精湛工藝品，初次登場的「土山炭製作所」推出超人氣商品「寵物備長炭」，造型精緻又兼具除濕、淨化空氣等功能；「堺業平刃物」則以手打鋼製成的三層鋼菜刀，使用起來相當順手。日本動漫風靡全球，「ONE BOX」推出大朋友小朋友都為之瘋狂的鬼滅之刃盒玩、扭蛋，還有多種動漫主題商品。

為完整複製日本風情，也特別邀請在日本學習三味線10年以上的「志甫一成」老師到館內演奏時下最夯的動漫歌曲，表演將在27日下午2點在3樓活動區精彩登場。月1日還有最具日本特色的「小小相撲比賽」，小朋友將穿上圓滾滾的相撲服體驗相撲比賽，整個日本展好吃、好玩、好歡樂。

歡喜慶元宵，新竹SOGO打造超美花燈區 。圖／新竹SOGO提供
歡喜慶元宵，新竹SOGO打造超美花燈區 。圖／新竹SOGO提供

日本 新竹 拉麵

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