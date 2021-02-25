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H&M攜手爆紅女團推聯名款、UNIQLO跨界空山基打造限定UT

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M的Divided系列邀請女團NiziU擔任亞洲區代言人，並親自演繹聯名款。圖／H&M提供
H&M的Divided系列邀請女團NiziU擔任亞洲區代言人，並親自演繹聯名款。圖／H&M提供

UNIQLO的聯名款，總是讓消費者感到驚喜，繼曝光與羅浮宮長期合作的計畫之後，迎接春夏季節到來，招牌的UT也首度跨界機械美學大師空山基與經典電影《侏儸紀世界》，打造限定潮T。H&M的Divided系列，除了邀請女團NiziU擔任亞洲區代言人，也推出全新聯名款，展現出少女的造型小心機。

過去多與精品品牌合作的空山基，此次特別跨界了UNIQLO以及橫掃各個年齡層的經典電影《侏儸紀世界》，共同創造出Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列。空山基以他充滿未來感的招牌金屬風格，重新詮釋古生物霸主，創造出跨越時空的「賽博格」生化恐龍，還加入個展《Dinosauria》時的劍龍、三角龍畫作。不但讓恐龍迷可重溫第一次在電影上看到恐龍的感動，更能讓藝術潮流迷不需飛去日本，也能穿上限定UT感受空山基的機械美學。

H&M的Divided系列邀請女團NiziU擔任亞洲區代言人，並親自演繹聯名款。圖／H&M提供
H&M的Divided系列邀請女團NiziU擔任亞洲區代言人，並親自演繹聯名款。圖／H&M提供

由韓、日聯手所打造的跨國女團NiziU是透過選秀實境節目誕生，可說是受到萬眾矚目，甚至還未正式出道就直接受邀參加日本年度指標性節目演出，擁有極高人氣。因此，H&M的Divided系列便請來NiziU擔任亞洲區代言人，並共同推出聯名春夏新款。這系列結合格紋、拼接等兼具學院風與可愛質感的元素，提供包括日系JK學院風格的百褶裙、簡潔俐落的短版連身裙及短款西裝等單品。以具有成熟感的米色、黑色以及富有活力氣息的明亮黃色為主，營造出春夏溫暖明媚的氛圍，八人團員也親自演繹形象廣告，展現時下備受追捧的「女團」風格。

H&M的Divided系列邀請女團NiziU擔任亞洲區代言人，並親自演繹聯名款。圖／H&M提供
H&M的Divided系列邀請女團NiziU擔任亞洲區代言人，並親自演繹聯名款。圖／H&M提供

UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供

H&M♡NiziU系列鏤空設計上衣299元。圖／H&M提供
H&M♡NiziU系列鏤空設計上衣299元。圖／H&M提供

UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供

H&M♡NiziU系列拼接狀色西裝外套1,299元。圖／H&M提供
H&M♡NiziU系列拼接狀色西裝外套1,299元。圖／H&M提供

H&M♡NiziU系列短版連帽上衣799元。圖／H&M提供
H&M♡NiziU系列短版連帽上衣799元。圖／H&M提供

UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供

H&M♡NiziU系列蕾絲領口連身裙999元。圖／H&M提供
H&M♡NiziU系列蕾絲領口連身裙999元。圖／H&M提供

UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供

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