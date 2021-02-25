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漁村、古蹟、生態一次滿足 鵬管處將珍珠串成項鍊
以觀光局大鵬灣國家風景區管理處為平台成立的「屏東觀光圈」去年成立，除藉產業輔導提升觀光服務軟硬體品質及風格形塑，建構產業互補優勢的觀光圈，並將各特色旅遊亮點的「珍珠」串連成「項鍊」遊程；鵬管處昨天邀網媒踩線團從大鵬灣出發，體驗有別於走馬看花的漫遊漁村文化、古蹟尋訪、自行車體驗、生態教育等深度遊程。
鵬管處說，「屏東觀光圈輔導計畫」策略目標是藉由產業整合輔導等措施，，達到品質提升、品牌定位及結合國際OTA通路行銷並推出國際亮點旅遊產品，吸引青年人口回流，達到區域永續發展目標； 去年因疫情國旅爆發，如何將國旅拉到屏東，就是屏東觀光圈的使命，同時將各特色旅遊亮點的「珍珠」串連成「項鍊」遊程，超前部署為將來的邊境解封做好準備。
鵬管處表示，踩線團以「漁村文化x古蹟尋訪x生態漫遊」為主題，包括深入佳冬走讀古蹟，拜訪台灣唯一五堂六院的三級古蹟「蕭家古厝」，再到「佳冬農會透紅小舖」採購在地農特產；用獨木舟、自行車、觀光遊艇等不同方式暢遊大鵬灣，一覽潟湖與濕地生態景觀；走進漁村的日常，在牡蠣園搭管筏提上一籃最鮮甜的牡蠣；製作風味絕佳的午仔魚一夜干；在林邊老宅享用在地食材佳餚，感受國境之南辦桌的熱情。
鵬管處指出，去年推動南平半島發展遊憩觀光策略計畫，繼邀外國藝術家打造戶外裝置，成為拍照打卡熱點，今年配合「自行車旅遊年」再推南平慢活小旅行，以微型地方創生模式，將在地生活日常化為觀光資源，重現採蚵場景、縫製漁線椅和鮮蚵美食下午茶等行程，此次踩線團再串連周邊的古蹟尋訪遊程，未來將與主題旅行社、OTA（Online Travel Agency）等通路媒合，透過屏東觀光圈的角度，分享更多屏東在地閃亮珍珠給遊客。
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