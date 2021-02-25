1.9萬株繡球花盛開！11處「高知賞花名所」讓人想飛日

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
越知町。圖／高知縣提供
越知町。圖／高知縣提供

位於日本四國南側的「高知」，乃是「坂本龍馬」的故鄉，同時也是坐擁四萬十川的現代秘境，兼具歷史文化與自然景緻。在每年不同的季節中，高知也會有櫻花、花桃、油菜花等不同的花卉，吸引民眾到訪賞花。今年受限於疫情因素，讓台灣民眾難以前往高知，因此高知也公佈一系列賞花名所與照片，讓台灣的民眾也能透過網路，線上欣賞高知的花海美景，或是安排疫情結束後的賞花之旅。

【高知城】

高知賞櫻首推「高知城」。高知城同時為日本百大名城、三大夜城，本丸建築保存完整，歷史價值極高。櫻花花季期間不乏愜意野餐的賞櫻客。4月上旬還會舉辦「高知城花回廊」。

【鏡野公園】

擁有200公尺櫻花隧道的「鏡野公園」亦為櫻花名所100選。櫻花季節時實施夜間點燈，園內搖曳的紙燈籠使得夜櫻更加迷人。

【佐川町】

佐川町為江戸時代土佐藩的家臣深尾家領地，磚瓦白牆等歷史建築保存良好。除了有國家登陸有形文化財的「舊濱口邸」，另有青山文庫、司牡丹酒造Gallary HOTEI、牧野公園等景點，櫻花季節風情更盛。

【西川花公園】

花桃是經改良的觀賞用花品種，由桃紅色、白色、粉色花朵組成，盛開時宛若仙境。高知縣花桃季節約落在櫻花盛開時分，在西川花公園可再加碼欣賞到黃澄澄的油菜花。

【引地橋花公園】

此地位於Drive-in引地橋境內，公園種有約100株花桃，盛開時炫彩繽紛，是仁淀川流域上的私房賞花景點。

【内原野公園】

內原野公園種植約1.5萬株的杜鵑，為安藝市春天代表風景。每年春夏之際，還梅花、櫻花、杜鵑花、紫藤花、菖蒲。

【安並水車之里】

位在四萬十市中村的安並水車之里保存著江戶時代的大型灌溉用水車，彷彿穿越時空來到古代般懷舊風景，繡球花綻放時景色更為迷人。

【野市繡球花街道】

野市繡球花街道全長約1.2公里，盛開1.9萬株的繡球花，乃是高知縣代表性的繡球花景點。

【安藝野良鐘】

佇立於田園風景中的「野良時計」建於明治中期，原是為了讓農民從遠處即可知道時間的設計，如今成為當地人民熟悉的風景。夏季盛開2萬朵向日葵，秋季盛開大波斯菊，為安藝市指標性景點。

【出間向日葵田】

高知縣土佐市的「出間向日葵田」，一年兩次花季分別為6月中至7月初的「早開向日葵」及10月底至11月初的「遲開向日葵」，早開向日葵為高度可達2米，10萬朵盛開時，彷彿身在向日葵迷宮。

【越知町大波斯菊】

高知縣首屈一指的大波斯菊花海每年10月在清流仁淀川流域上的越知町盛開，面積達2.5公頃，共計150萬朵，彷彿一片粉紅色地毯。

高知城。圖／高知縣提供
高知城。圖／高知縣提供
安並水車之里。圖／高知縣提供
安並水車之里。圖／高知縣提供
內原野公園。圖／高知縣提供
內原野公園。圖／高知縣提供
出間向日葵花海。圖／高知縣提供
出間向日葵花海。圖／高知縣提供
西川花公園。圖／高知縣提供
西川花公園。圖／高知縣提供
佐川町。圖／高知縣提供
佐川町。圖／高知縣提供
野市繡球花街道。圖／高知縣提供
野市繡球花街道。圖／高知縣提供
鏡野公園。圖／高知縣提供
鏡野公園。圖／高知縣提供
安藝野良鐘台。圖／高知縣提供
安藝野良鐘台。圖／高知縣提供
引地橋花桃公園。圖／高知縣提供
引地橋花桃公園。圖／高知縣提供

櫻花季 賞花 歷史建築

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