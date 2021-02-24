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LV的極致黑美學 全新信差包系列自帶帥氣光譜

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Aerogram托特包10萬5,000元；Aerogram側背手機隨身包56,000元。圖／LV提供
Aerogram托特包10萬5,000元；Aerogram側背手機隨身包56,000元。圖／LV提供

黑色是最安全、也顯貴氣沉穩的顏色，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以信差包的輪廓打造全新Aerogram系列皮件，出自男裝藝術總監Virgil Abloh的設計，以一致的極簡黑呈現，俐落、簡約，輕鬆拎出型男氣場。

以航空郵箋為靈感，它實際上是一張很輕的紙，摺好就變成一張印了郵票的信封，可以直接以航空郵件的方式遞送到全世界，對路易威登而言，也象徵追溯品牌對於旅行藝術的傳承。新款男士皮件Aerogram系列與旅行精神呼應，更以樸素的輪廓打造適用於任何場合的配件。

Aerogram系列皮件的細節設計，是在邊緣處都做翻摺處理，或是在末端斜切，包括附拉鍊的信封包、腰包或背包，以及Messenger或Keepall、購物袋、軟質箱型手機盒等，皆以黑色粒紋皮革製作，紋路也令人聯想到封箋蠟，並運用路易威登工坊特別的皮革加工技術，增添豐潤觸感，所有包款以建築結構線條、俐落剪裁為主，也展現了極致都會的風貌。部分單品配有同樣以黑色皮革製成的行李牌，與旅行藝術有更深度的連結。

Aerogram長型錢包46,900元；Aerogram系列ipad隨身包59,000元。圖／LV提供
Aerogram長型錢包46,900元；Aerogram系列ipad隨身包59,000元。圖／LV提供
Aerogram斜背袋，64,500元。圖／LV提供
Aerogram斜背袋，64,500元。圖／LV提供
Aerogram背包，10萬8,000元。圖／LV提供
Aerogram背包，10萬8,000元。圖／LV提供
Aerogram系列Keepall手袋，11萬2,000元。圖／LV提供
Aerogram系列Keepall手袋，11萬2,000元。圖／LV提供
Aerogram信差袋，82,000元。圖／LV提供
Aerogram信差袋，82,000元。圖／LV提供

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