聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV的極致黑美學 全新信差包系列自帶帥氣光譜
黑色是最安全、也顯貴氣沉穩的顏色，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以信差包的輪廓打造全新Aerogram系列皮件，出自男裝藝術總監Virgil Abloh的設計，以一致的極簡黑呈現，俐落、簡約，輕鬆拎出型男氣場。
以航空郵箋為靈感，它實際上是一張很輕的紙，摺好就變成一張印了郵票的信封，可以直接以航空郵件的方式遞送到全世界，對路易威登而言，也象徵追溯品牌對於旅行藝術的傳承。新款男士皮件Aerogram系列與旅行精神呼應，更以樸素的輪廓打造適用於任何場合的配件。
Aerogram系列皮件的細節設計，是在邊緣處都做翻摺處理，或是在末端斜切，包括附拉鍊的信封包、腰包或背包，以及Messenger或Keepall、購物袋、軟質箱型手機盒等，皆以黑色粒紋皮革製作，紋路也令人聯想到封箋蠟，並運用路易威登工坊特別的皮革加工技術，增添豐潤觸感，所有包款以建築結構線條、俐落剪裁為主，也展現了極致都會的風貌。部分單品配有同樣以黑色皮革製成的行李牌，與旅行藝術有更深度的連結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言