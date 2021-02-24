LV的極致黑美學 全新信差包系列自帶帥氣光譜

黑色是最安全、也顯貴氣沉穩的顏色，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以信差包的輪廓打造全新Aerogram系列皮件，出自男裝藝術總監Virgil Abloh的設計，以一致的極簡黑呈現，俐落、簡約，輕鬆拎出型男氣場。

以航空郵箋為靈感，它實際上是一張很輕的紙，摺好就變成一張印了郵票的信封，可以直接以航空郵件的方式遞送到全世界，對路易威登而言，也象徵追溯品牌對於旅行藝術的傳承。新款男士皮件Aerogram系列與旅行精神呼應，更以樸素的輪廓打造適用於任何場合的配件。