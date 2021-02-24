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巴黎美景化為珠寶 方國強捕捉春日印象
2021年，法國華裔高級訂製時裝暨珠寶設計師方國強推出Khieng HAUTE JOAILLERIE高級訂製珠寶系列首件作品「Jardin des Tuileries春日印象」戒指，以印象畫派用色手法，運用藍紫剛玉漸層到黃色及粉色剛玉的精妙配色，描繪寒冬凜冽到初春漸臨的時序變化，凸顯中央映輝於擁有迷人暈彩光澤、純白潔淨直徑超過15毫米南洋珍珠，為春日揭開序幕。
Jardin des Tuilerie春日印象戒指，靈感源於法國塞納河畔右岸的杜樂麗花園，位於花都巴黎核心地帶，自16世紀中期起即是是規模最大、最負盛名的皇室園林，19世紀以來更成為巴黎人民漫步去處，出現在許多電影中。長期旅居巴黎的方國強回想起季節遞嬗美景，結合手工蠟雕及3D建模打造出生動立體的起伏曲線，猶如布料般細緻柔軟的褶皺，又呼應高級訂製服的拉夫褶領，以絢麗珠寶描繪花園中波光粼粼的池水與花卉。
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