三星Galaxy Tab S7系列丹寧新色「星霧藍」登場！加碼推學生、教職員專屬教育優惠方案

不論工作、追劇或數位學習，平板電腦都是打點生活大小事的好幫手，三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S7、S7+再推出Wi-Fi版本新色「星霧藍」，丹寧色系時尚百搭。迎接開學季，台灣三星加碼獻上學生、教職員專屬教育優惠方案，即日起於三星官方通路登錄或指定通路購買時出示相關證明，即可享平板、智慧手表、真無線藍牙耳機等指定機型購機最低7折起優惠，詳情請見官網活動公告。

全新「星霧藍」Samsung Galaxy Tab S7、S7+ Wi-Fi版本以優雅細膩的深藍色調搭配霧面金屬機身設計，分別搭載11吋、12.4吋大螢幕，隨附S Pen具備擬真書寫體驗，並可透過Samsung Notes應用程式「語音同步筆記」功能邊錄音邊抄寫筆記，事後直覺點選特定段落就能隨時回顧課堂及會議重點；搭配書本式鍵盤皮套，可迅速切換Samsung DeX模式，以類筆電操作介面解放生產力。