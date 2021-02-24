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三星Galaxy Tab S7系列丹寧新色「星霧藍」登場！加碼推學生、教職員專屬教育優惠方案

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy Tab S7、S7+ Wi-Fi版本新色「星霧藍」登場。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S7、S7+ Wi-Fi版本新色「星霧藍」登場。圖／三星提供

不論工作、追劇或數位學習，平板電腦都是打點生活大小事的好幫手，三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S7、S7+再推出Wi-Fi版本新色「星霧藍」，丹寧色系時尚百搭。迎接開學季，台灣三星加碼獻上學生、教職員專屬教育優惠方案，即日起於三星官方通路登錄或指定通路購買時出示相關證明，即可享平板、智慧手表、真無線藍牙耳機等指定機型購機最低7折起優惠，詳情請見官網活動公告。

全新「星霧藍」Samsung Galaxy Tab S7、S7+ Wi-Fi版本以優雅細膩的深藍色調搭配霧面金屬機身設計，分別搭載11吋、12.4吋大螢幕，隨附S Pen具備擬真書寫體驗，並可透過Samsung Notes應用程式「語音同步筆記」功能邊錄音邊抄寫筆記，事後直覺點選特定段落就能隨時回顧課堂及會議重點；搭配書本式鍵盤皮套，可迅速切換Samsung DeX模式，以類筆電操作介面解放生產力。

Samsung Galaxy Tab S7、S7+ Wi-Fi版本「星霧藍」將自2月26日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，3月31日前購機上網登錄再送好禮。Samsung Galaxy Tab S7 Wi-Fi版本建議售價19,990元，上網登錄可獲得星意禮享組，內含藍牙摺疊鍵盤及平板收納包（建議售價3,080元）；Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi版本建議售價26,990元，登錄即贈書本式鍵盤皮套（建議售價6,990元）。

台灣三星即日起推出學生、教職員專屬教育優惠方案，入手指定機型平板、智慧手表、真無線藍牙耳機最低7折起。圖／三星提供
台灣三星即日起推出學生、教職員專屬教育優惠方案，入手指定機型平板、智慧手表、真無線藍牙耳機最低7折起。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S7、S7+ Wi-Fi版本新色「星霧藍」登場。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S7、S7+ Wi-Fi版本新色「星霧藍」登場。圖／三星提供
台灣三星即日起推出學生、教職員專屬教育優惠方案，入手指定機型平板、智慧手表、真無線藍牙耳機最低7折起。圖／三星提供
台灣三星即日起推出學生、教職員專屬教育優惠方案，入手指定機型平板、智慧手表、真無線藍牙耳機最低7折起。圖／三星提供
真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds Pro，三星教育優惠方案7折（2月26日起）。圖／三星提供
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台灣三星即日起推出學生、教職員專屬教育優惠方案，指定穿戴裝置可享85折優惠，圖為Samsung Galaxy Watch Active2「星魅紫」。圖／三星提供
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