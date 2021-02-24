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Loro Piana春夏新品 優雅從容的義大利旅行風格
義大利品牌Loro Piana在近幾季最鮮明的改變，就是顏色變繽紛、喀什米爾更見輕盈，以2021春夏季為例，男、女裝都呈現了嶄新的粉蠟筆色，淡黃、綠、粉等如同棉花糖般的色彩，表現在男裝的經典André襯衫或是女裝針織衫，也讓品牌形象相對年輕，而防潑水科技面料真絲材質的運用，也打造出多款輕量實穿的外套。
春夏女裝的意象，從義大利里維耶拉（Riviera）海濱往南，繞行迷人的湖泊，抵達濱海度假勝地，闡揚義大利人五○年代的好好生活（Ben Vivere）哲學，鬆身的外套剪裁以派克大衣、風衣、夾克和連帽外套為主，防潑水、抽繩收腰設計更為功能導向，喀什米爾上衣、背心式外套展現自然優雅的氣質，芫荽粉、杜松葉色、龍膽藍、酢漿草綠等色塊的幾何構圖，向義大利國寶級設計大師Gio Ponti所創作的磁磚致意，亞麻、絲綢、緹花棉布等則帶來穿著的舒適，鏤空針織點綴服裝更顯精緻立體，包款部分仍然以My Way為主打，春夏季運用編織結繩作為背帶設計。
男裝則是以基礎單品創作更為風雅、率性的面貌，廣泛運用真絲、亞麻、喀什米爾、羊毛和雙向彈性羊毛等面料，帶來輕薄溫暖的服裝，線條柔和的無釦Polo衫，則流露出Sergio Loro Piana先生的個人特色。鏽色、米白、橘色等暖色調搭襯清新粉蠟筆色彩，表現男裝的輕盈；輕量的Open Walk休閒鞋則採用羊毛和針織亞麻質料，以鏽綠色展現實穿沉穩的氣息。
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