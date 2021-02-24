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Loro Piana春夏新品 優雅從容的義大利旅行風格

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Loro Piana春夏男女裝系列上市。圖／Loro Piana提供
Loro Piana春夏男女裝系列上市。圖／Loro Piana提供

義大利品牌Loro Piana在近幾季最鮮明的改變，就是顏色變繽紛、喀什米爾更見輕盈，以2021春夏季為例，男、女裝都呈現了嶄新的粉蠟筆色，淡黃、綠、粉等如同棉花糖般的色彩，表現在男裝的經典André襯衫或是女裝針織衫，也讓品牌形象相對年輕，而防潑水科技面料真絲材質的運用，也打造出多款輕量實穿的外套。

春夏女裝的意象，從義大利里維耶拉（Riviera）海濱往南，繞行迷人的湖泊，抵達濱海度假勝地，闡揚義大利人五○年代的好好生活（Ben Vivere）哲學，鬆身的外套剪裁以派克大衣、風衣、夾克和連帽外套為主，防潑水、抽繩收腰設計更為功能導向，喀什米爾上衣、背心式外套展現自然優雅的氣質，芫荽粉、杜松葉色、龍膽藍、酢漿草綠等色塊的幾何構圖，向義大利國寶級設計大師Gio Ponti所創作的磁磚致意，亞麻、絲綢、緹花棉布等則帶來穿著的舒適，鏤空針織點綴服裝更顯精緻立體，包款部分仍然以My Way為主打，春夏季運用編織結繩作為背帶設計。

男裝則是以基礎單品創作更為風雅、率性的面貌，廣泛運用真絲、亞麻、喀什米爾、羊毛和雙向彈性羊毛等面料，帶來輕薄溫暖的服裝，線條柔和的無釦Polo衫，則流露出Sergio Loro Piana先生的個人特色。鏽色、米白、橘色等暖色調搭襯清新粉蠟筆色彩，表現男裝的輕盈；輕量的Open Walk休閒鞋則採用羊毛和針織亞麻質料，以鏽綠色展現實穿沉穩的氣息。

Lowered Suede面料寬鬆剪裁防潑水襯衫式外套，搭配亞麻針織短袖polo衫、彈性羊毛長褲。圖／Loro Piana提供
Lowered Suede面料寬鬆剪裁防潑水襯衫式外套，搭配亞麻針織短袖polo衫、彈性羊毛長褲。圖／Loro Piana提供
Loro Piana粉色My Way Mini Bag小牛皮肩背包，77,200元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana粉色My Way Mini Bag小牛皮肩背包，77,200元。圖／Loro Piana提供
蒙哥馬利風直筒剪裁雙面喀什米爾連帽外套，肩軛和帽兜為海軍藍、池藍色撞色設計。圖／Loro Piana提供
蒙哥馬利風直筒剪裁雙面喀什米爾連帽外套，肩軛和帽兜為海軍藍、池藍色撞色設計。圖／Loro Piana提供
防潑水科技絲質連帽輕量外套，搭配全手工鉤針編織有機棉細肩帶上衣、亞麻短褲、麂皮夾腳拖鞋、Loro Piana標誌多條紋拉菲草和小牛皮托特包。圖／Loro Piana提供
防潑水科技絲質連帽輕量外套，搭配全手工鉤針編織有機棉細肩帶上衣、亞麻短褲、麂皮夾腳拖鞋、Loro Piana標誌多條紋拉菲草和小牛皮托特包。圖／Loro Piana提供
蜜桃粉鏤空刺繡棉綢直筒剪裁襯衫裙、標誌雙色山形織紋巴拿馬草帽。圖／Loro Piana提供
蜜桃粉鏤空刺繡棉綢直筒剪裁襯衫裙、標誌雙色山形織紋巴拿馬草帽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana紅色綁帶草編涼鞋，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana紅色綁帶草編涼鞋，價格店洽。圖／Loro Piana提供
黃昏櫞色經典棉紡亞麻丹寧布料André款式Polo衫、技術性面料泳褲。圖／Loro Piana提供
黃昏櫞色經典棉紡亞麻丹寧布料André款式Polo衫、技術性面料泳褲。圖／Loro Piana提供
Loro Piana男裝Soho Walk Wish科技羊毛、稜紋針織綁帶踝靴，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana男裝Soho Walk Wish科技羊毛、稜紋針織綁帶踝靴，價格店洽。圖／Loro Piana提供
杜松綠色針織真絲紡棉Polo衫拉鍊式毛衣、鬆身剪裁長褲。圖／Loro Piana提供
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