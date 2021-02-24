美洲杯帆船賽備戰中！OMEGA推全新計時碼表 快拆動感

春天到了，各項國際體育賽事摩拳擦掌。四大網球公開賽的「澳洲網球公開賽」甫於日前落幕，近期更有屬於海上賽事、第36屆美洲杯帆船賽將於三月初報導。擔任官方計時廠商、也是衛冕隊阿聯酋航空紐西蘭隊贊助的腕表品牌歐米茄（OMEGA），推出全新海馬潛水300米美洲盃計時碼表，向即將乘風破浪的各家勁旅，帶來一只宛如桂冠的精密時計。

OMEGA曾於2000、2003年擔任美洲盃官方指定計時廠商，並在2021年重新回歸此一關鍵角色。美洲盃帆船賽的歷史悠久，從1851年舉辦的這項悠久賽事，已擁有170多年歷史。高27吋、重約134盎司，約3.8公斤的獎盃，只會頒予一只隊伍，因為賽事只有一位冠軍，而無亞軍、季軍之分，0或1，榮耀或失敗，沒有絲毫退讓空間。

為了紀念這項國際賽事，海馬潛水300米美洲盃計時碼表以當代的高精密水準打造：同軸擒縱大師天文台9900機芯，通過MEATS認證，較傳統瑞士天文台有著更為精密卻的運行標準，並在防磁、防水、穩定度，有更為嚴苛的審視認可。44毫米的精鋼表殼，具有不易磨損、堅硬的藍色陶瓷面盤與白色琺瑯潛水刻度，柔軟的橡膠按鈕並具備防濕滑功能。品牌獨家的CHRONO LOCK碼表鎖定系統將保護計時碼表的正常運作，底蓋再刻有「第36屆美洲盃」（36th America’s Cup）與「奧克蘭 2021」（Auckland 2021）字樣，限量2,021只。

而除了OMEGA以外，其實也有腕表品牌如沛納海（PANERAI）是大會第35屆的官方時計贊助商，不僅贊助美國甲骨文隊，更曾推出一只LUMINOR MARINA 1950 AMERICA'S CUP三日動力腕表；品牌今年則成為Luna Rossa團隊的官方贊助，並推出一只Submersible Luna Rossa 47mm腕表，面盤並以曾於競賽中使用的帆船帆布製成，帶有精緻外觀與略帶粗獷的面盤紋理。