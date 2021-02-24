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「可站立便條紙、超擬真熱狗橡皮擦」誠品開學季超療癒
可站立的便條紙、逼真的熱狗造型橡皮擦，還有美國時尚家飾品牌Kate Spade推出的粉嫩透明系文具，集結世界各國特色文具的誠品書店， 在開學季帶來許多文具新貨，讓上課與上班時光更添功能性與樂趣，此外，誠品線上2月28日前推出多款設計文具5折起，文具控有中意目標可趁機入手。
日本質感文具品牌Kanmido設計可以站立的便條紙，將重要筆記待辦事項列出並直立貼在桌上。日本知名設計師深澤直人監製的「PLUS Team-Demi磁吸文具組」，小小一盒就有剪刀、尺、膠帶、釘書機、膠水等8種文具，磁吸式設計讓收納更容易。日本經典品牌KOKUYO兼具機能與美學的「GLOO」系列設計四方形口紅膠，不怕從桌上滾動掉落，首次推出粉嫩柔和色調的限定色，搭配人氣動物圖騰包裝。
美國時尚家飾品牌Kate Spade以粉黃色、粉紅色、粉紫色透明壓克力製成釘書機、膠帶台、筆筒等透明系文具。日本文具品牌KING JIM主打「大人的貼紙」，除了推出各色紙膠帶外，還有繽紛花紋的透明膠帶，可隨意搭配黏貼或妝點生活用品，打造專屬特色。
美國創意品牌Fred & Friends將日常用品添加幽默與趣味，像是鯊魚造型削鉛筆機，將鉛筆放入鯊魚口中即可使用，用畢可將鯊魚嘴巴闔上，安全又便利。拋開橡皮擦慣有的樣式，超擬真小熱狗造型橡皮擦，搭配熱狗罐頭收納盒，充滿惡搞樂趣。綿羊與甜甜圈造型的圖針及底座，設計也富幽默感。美國文具品牌CHRONICLE推出小清新色系的樂高造型橡皮擦、便條紙以及筆記本等，樂高迷別錯過。
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