2021新表／Seiko慶140周年！旗下人氣招牌腕表連發紀念款

Seiko今年迎來品牌創立140周年，因此包括了招牌Prospex、Presage、Astron系列，都同時推出了紀念表款，企圖以「表海」策略，來吸引消費者關注，並傳遞Seiko一直以來要呈現的日式製表美學。

一直在全球市場攻城掠地的Prospex專業運動系列，就一口氣推出了3款各具不同功能的腕表，設計靈感源自號稱為日本最後秘境「西表島」的美景。因此表盤都呈現了深邃綠色，呼應了西表島有90％都被亞熱帶的自然林所覆蓋。其中的SLA047J1表款具備了300米飽和潛水用的性能，並採用一體成型表殼結構，表圈則是堅硬耐刮的黑色氧化鋯陶瓷，還搭載了由雫石高級時計工坊製作8L35機芯，值得藏家入手。而SPB207J1表款，則是重新詮釋1968年的款式，造型是承襲了當年日本第一款高振頻300米潛水表而來。

深受不同年齡層喜愛的Presage系列，此次的紀念款則以東京破曉時的景色為出發，透過嶄新的配色將日出時的天光變化完整呈現。不鏽鋼表殼上的黑色硬質鍍膜及鍊帶象徵的是黎明前的天空，金色的指針和時標則是用以表現照進夜空的溫暖曙光，搭配上表盤的漸層色調，預告全新的一天即將到來。不止如此，細看表盤還裝飾了日本千年以來的傳統立體「麻葉」圖案，藉由這樣的配置，會將光線往不同的方向反射，讓散發出深邃且多變的光澤。

另外，以專業運動石英表聞名的Astron系列，卻意外的在140周年紀念款凸顯了詩意，以櫻花綻放於都市的夜空中為設計發想。因此，SSH083J1腕表的面盤是以深紫色為底，加入了金粉以及漸層的變化，模擬出星空下櫻花隨風飛舞的情境。但值得一提的是表殼設計與1969年世界第一只Quartz Astron具有高辨別度的表耳，並搭載GPS太陽能雙時區機芯5X53。能透過GPS衛星加以定位、對時，提供高速時區校正、時間切換功能，其精準度高達10萬年僅有一秒誤差。

Seiko Prospex系列140周年紀念款SSC807J1腕表，精鋼表殼、表鍊，全球限量4,000只，25,500元。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列140周年紀念款SPB205J1腕表，精鋼表殼、表鍊，全球限量4,000只，39,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex系列140周年紀念款SPB207J1腕表，精鋼表殼、表鍊，全球限量6,000只，43,500元。圖／Seiko提供