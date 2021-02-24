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佔地300坪、台北最大 隱世餐酒館正式開幕

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
隱世餐酒館提供創意菜色。圖／隱世餐酒館提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
隱世餐酒館提供創意菜色。圖／隱世餐酒館提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在台北信義區全新開幕的「隱世THE ARCADIA」，占地近300坪，提供近200個座位，還有1個舞台與DJ台，號稱是台北規模最大的餐酒館。開幕不但請到綜藝天王吳宗憲與康康到場，連已經離婚的洪曉蕾與王世均也到場站台。

隱世餐酒館內部空間以古東方為主色調，刻意加入大片山瀾、雲間、瀑布…等元素，創造出磅礡氣勢。從一樓的入口一路延伸到B1的座位區，設計師以多種中式古樸材質與元素做細節點綴，包括紅燈籠、磚瓦柱、各式紋路的花窗，井狀天頂的天花板裝飾、充滿東方氣息的屏風、太師椅等，營造出極具現代感且時尚的新台式風格。

菜色方面，主打新式台菜，將老師傅的經典手藝加以改良、翻轉，跳脫中菜的傳統框架，化身為創意私房功夫菜，其中的泰泰玉米甜筒更是別處吃不到的創意料理，改良自泰式街頭小吃新鮮玉米與奶油煉乳，搭配脆皮甜筒，展現全新滋味。另外，奧特曼菜頭粄、香辣小魚臭豆腐、慕尼手撕羊膝、港仔甜醋煲佛丁和奶油焗白菜等，都是來店必點的招牌菜。

「隱世THE ARCADIA」是隱士餐酒館團隊的第二個得意新作，不同於本店「隱士The Hermit」給人「山洞裡的家」的溫馨感，二店「隱世THE ARCADIA」位於永春捷運站旁，同樣承襲一店大隱於市的山林氛圍，但加入大器、優雅的現代新台式風格。如果說一店意味著「獨樂樂」，二店就是名符其實的「眾樂樂」，沒有夜店的吵雜，卻保有夜店的熱鬧時髦氣氛，提供全新形態的餐酒館體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱世共同創辦人合影， Sam、小陳、亞瑟、子軒、Levi（左至右）。圖／隱世餐酒館提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
隱世共同創辦人合影， Sam、小陳、亞瑟、子軒、Levi（左至右）。圖／隱世餐酒館提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
內部空間以古東方為主色調、大片山瀾、雲間、瀑布等元素，創造出磅礡氣勢。圖／隱世餐酒館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
內部空間以古東方為主色調、大片山瀾、雲間、瀑布等元素，創造出磅礡氣勢。圖／隱世餐酒館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
開幕不但請到綜藝天王吳宗憲（左三）與康康（右三）到場，已經離婚的洪曉蕾（右二）與王世均（右一）也到場站台。 圖／隱世餐酒館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
開幕不但請到綜藝天王吳宗憲（左三）與康康（右三）到場，已經離婚的洪曉蕾（右二）與王世均（右一）也到場站台。 圖／隱世餐酒館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕尼手撕羊膝。圖／隱世餐酒館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕尼手撕羊膝。圖／隱世餐酒館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

創意料理 菜色

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