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12元喝精品咖啡 全聯邀蘇慧倫代言 18款女神杯套集起來

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
凍齡女神蘇慧倫擔任全聯OFF COFFEE代言人。圖／全聯福利中心提供
凍齡女神蘇慧倫擔任全聯OFF COFFEE代言人。圖／全聯福利中心提供

台灣外帶咖啡杯數一年高達6億杯，看準現煮咖啡龐大商機，全聯自2016年起即推出自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，今日更宣布2021年咖啡豆全面升級，特別使用「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，並首度曝光代言人凍齡女神蘇慧倫，帶領消費者適時「Turn OFF」暫時休息一下，用一杯咖啡的時間享受屬於自己的時刻。

全聯發現，購買OFF COFFEE的約有60%是45歲以上族群，7成皆為女性，且特別喜歡在上午8至10點來全聯購物並順便買咖啡，在有座位區的門市，甚至內用比例比外帶更高。

今年OFF COFFEE延續「自助式、高品質、銅板價」3大特色，除了耗資近4億元選用瑞士原裝進口咖啡機，更預計從2月26日起陸續升級「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，在追求更豐厚風味的同時，更能永續農業、友善環境。首波將針對冰/熱美式升級，選用中深烘焙帶有堅果芳香、綿延巧克力風味的咖啡豆，尾韻厚實圓潤，售價25元，約比超商便宜7折。後續將再升級拿鐵，咖啡豆前香是太妃糖、中段則有烤榛果的香甜，搭配奶香更厚實濃郁，售價35元。

為歡慶OFF COFFEE升級，2月26日起至3月25日全聯將推出嚐鮮價優惠，美式15元，拿鐵25元，自帶杯再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡。同時，到全聯購買OFF COFFEE還有機會獲得代言人蘇慧倫限定杯套共18款，除了新拍攝的3款全新視覺，3月底開始還可蒐集蘇慧倫歷年專輯杯套，收錄包括《追得過一切》、《LEMON TREE》、《鴨子》、《傻瓜》、《戀戀真言》、《生命之花》等膾炙人口的專輯封面製成，鐵粉千萬不能錯過。

OFF COFFEE目前於超過880間全聯門市皆有供應，預計今年可達1,000店，目標銷售金額破4億大關。除了到店購買，精打細算族還可以透過PXGo!全聯線上購分批取貨，一次買慢慢喝。

到全聯購買OFF COFFEE有機會獲得代言人蘇慧倫限定杯套共18款。圖／全聯福利中心提供
到全聯購買OFF COFFEE有機會獲得代言人蘇慧倫限定杯套共18款。圖／全聯福利中心提供
全聯OFF COFFEE今年升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，並力邀凍齡女神蘇慧倫擔任代言人，推出18款限定杯套供粉絲收集。記者黃筱晴／攝影
全聯OFF COFFEE今年升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，並力邀凍齡女神蘇慧倫擔任代言人，推出18款限定杯套供粉絲收集。記者黃筱晴／攝影
全聯耗資近4億元選用瑞士原裝進口咖啡機，今年更升級使用100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，延續「自助式、高品質、銅板價」3大特色。圖／全聯福利中心提供
全聯耗資近4億元選用瑞士原裝進口咖啡機，今年更升級使用100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，延續「自助式、高品質、銅板價」3大特色。圖／全聯福利中心提供

咖啡 蘇慧倫 全聯

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